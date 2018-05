Se disputó este sábado una nueva jornada con múltiples partidos en el marco de la Unión de Rugby de Mar del Plata. En el plano Nacional no fueron buenos los resultados que consiguieron los dos equipos que siguen en carrera, ya que fueron derrotas de San Ignacio y Comercial como visitantes en el Torneo del Interior A.

En Bahía Blanca, donde hubo duelo de equipos de la Región Pampeana, Sportiva se hizo fuerte en La Carrindanga y derrotó 25 a 12 a San Ignacio.

El equipo “Blanco” sumó con tries de Manuel Santos, Mateo Köhler, un try penal y dos penales de Ignacio Ficcadenti, en tanto que para el “Verde” hubo un try de Jonatan Lange y otro de Juan Caveda, más una conversión de Emanuel Contino.

Hasta Chaco fue Comercial, en donde lamentablemente cayó ante Curne por 69 a 29. El “Celeste” llegó al try con Jonatan Gotte, Federico De Maio, Héctor Sandullo y Martín Robles, que también sumó un par de penales.

Con estas derrotas los equipos marplatenses deberán jugar por las Semifinales de Descenso, el próximo sábado 1ro de Julio. Comercial lo hará en Sierra de Los Padres ante Peumayén de Mendoza, por su parte San Ignacio viajará para enfrentar a Neuquén Rugby.

Resultados Sábado 20 de Mayo:

M17:

Universitario 30 – 28 Sporting

Náutico Necochea 5 – 12 Tiro Federal

Copa Imágenes MDQ M19:

Los Cardos – Mar del Plata Club (Suspendido)

Pueyrredon 34 – 20 Biguá

Universitario 15 – 27 Sporting

Villa Gesell 0 – 78 San Ignacio

Copa Imágenes MDQ Plantel Superior:

Los Cardos – Mar del Plata Club (Intermedia) (Suspendido)

Los Cardos – Mar del Plata Club (Primera) (Suspendido)

Campo de Pato 7 – 58 San Ignacio (Intermedia)

Campo de Pato 31 – 41 San Ignacio (Primera)

Comercial 31 – 26 Unión del Sur (Intermedia)

Comercial 25 – 17 Unión del Sur (Primera)

Pueyrredon 3 – 27 Biguá (Intermedia)

Pueyrredon 18 – 13 Biguá (Primera)

Universitario 5 – 46 Sporting (Intermedia)

Universitario 24 – 26 Sporting (Primera)

Camarones 21 – 33 Uncas

Los 50 – Gnomos (Suspendido)

Miramar 24 – 24 Villa Gesell

Náutico Necochea 10 – 41 Necochea Rugby

Torneo del Interior A:

Cuartos de Final:

Gimnasia y Esgrima de Rosario 56-Palermo Bajo 20

Marista Rugby 24 – La Tablada 25

Los Tordos 41 – Santa Fe Rugby 19

Natación y Gimnasia 43 – Córdoba Athletic 14

Permanencia

CURNE 69-Comercial 29

Sociedad Sportiva 25-San Ignacio 12

Neuquén Rugby 17-Estudiantes de Paraná 33

Taraguy 23 – Peumayen 7