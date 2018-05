Cede el viento y la situación que vive Mar del Plata empieza a tener alguna mejoría

En el marco del temporal que se encuentra sacudiendo a Mar del Plata, el titular de defensa civil, Rodrigo Goncálves, se entrevistó con “ manifestó que “la situación en la ciudad por estas horas empieza a tener algunas mejorías”, destacándose que diez personas debieron ser evacuadas a consecuencias de daños en sus viviendas.

En tal sentido, el jefe de operaciones de Defensa Civil de Mar del Plata, afirmó que “la situación en la ciudad por estas horas empieza a tener algunas mejorías, debido a que el viento parecería que comenzó a ceder un poco la velocidad, lo cual nos está dando un poco de tregua para no recibir tantos reclamos y poder dar soluciones a los que ya tenemos”.

“Igualmente se hace muy difícil bajo la lluvia dar respuestas a algunas cuestiones operativas tales como manipular cables de energía eléctrica o cortar árboles, pero en ese camino estamos”, indicó Goncálves a la vez que detalló que, si bien todavía rigen alertas por posibles vientos y lluvias intensas, “la situación tendría a mejorar ya a la noche”.

Asimismo, puntualizó en que no tienen, por el momento, datos concretos de cuánta agua cayó en Mar del Plata. “Hasta el mediodía fueron 10 milímetros de agua”,resaltó y aclaró: “No es un dato significativo, ya que no creo que hayamos llegado a los 25 milímetros como mucho, el cual no es un dato oficial, pero la lluvia no trajo aparejada ninguna situación adversa”.

En lo que respecta al viento, señaló que por el contrario “trajo varias complicaciones. Todos los reclamos que tenemos son relaciones con cuestiones por el viento” y remarcó que el mismo “superó los 80 kilómetros por hora”.

Además, Goncálves aseguró a “el Retrato…” que hubo “45 árboles caídos, más de 35 situaciones entre postes, columnas o cableado tendido en la vía pública, 11 techos volados, 3 garitas de colectivo con algunos problemas y hay varias casas familiares que han pedid algún tipo de colaboración”.

Por otra parte, el titular de Defensa Civil, informó que “no hubo barrios más afectados que otros” y explicó que “en voladuras de techos, la zona oeste de Mar del Plata registró la mayoría de casos, en cuestiones arbóreas la zona de sur de la ciudad, bosque Peralta Ramos y Acantilados fueron los más castigados y en cartelería, la zona costera. Afecto en diferentes lugar y con distintas características”.

Por último, el jefe de operaciones de Defensa Civil en Mar del Plata en conversación con “el Retrato…” hizo hincapié en el pronóstico del tiempo y detalló que “sigue tanto la alerta por lluvia como por viento”, pero que van a esperar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional.