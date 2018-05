Patricia Perelló, la gran “ganadora”, manifestó: Fue una decisión judicial basada en la verdad

Patricia Perelló, abogada defensora de la docente Analía Schwartz se mostró conforme con el fallo. Dijo que los jueces tomaron una decisión “basada en la verdad” ya que los hechos que se le imputaron a la docente “nunca ocurrieron”. Solicitó además se termine la persecución a los docentes, y criticó el trabajo realizado en la Cámara Gesell.

La abogada reiteró que “En este tiempo recabé más de 100 denuncias contra docentes de música y educación física”, acotando que “ Hay una paranoia entre los docentes. Los jueces dijeron nada más que la verdad”.

También se refirió a la resolución del Tribunal de enviar copia del fallo a la Procuración para que se analice la posibilidad de rever las declaraciones a través de cama Gesell, remarcando que “esos estudios en principio los debe realizar una persona capacitada. Acá los hizo una mujer que tenía siete años trabajando en la cárcel con presos. No tuvo la menor capacidad para hacer esas cámaras”.

No dudó en afirmar que la denuncia fue “producto de la irracionalidad que vive la sociedad de pensar que en cada esquina hay un abusador de niños. Es una locura pensar que en todos los colegios puede existir esto”, para enfatizar que “los chicos no hablaron y los pocos que lo hicieron dijeron cosas increíbles. No es un problema de mentir. Si lo interrogó al chico 12 veces y le dijeron que la profesora lo tocó, el chico harto, termina diciendo algo que no es”.

Por último le apuntó a los psicólogos: “ hay muchos que actúan mal y otros particulares que hacen de esto un negocio que se tiene que terminar porque se destruyen vidas, me parece bien que los jueces lo desalienten”.

Finalmente resaltó que a pesar de haber sido absuelta tras un proceso que se extendió durante más de cuatro años Schwartz “sufrió un gran daño y eso no se lo saca nadie”, para dejar una intrigante reflexión….“Pero pagarán los que deban pagar”