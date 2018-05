Actores, músicos y referentes culturales en el abrazo solidario al Teatro Municipal Colón

Unas cuatrocientas personas realizaron un abrazo solidario al Teatro Municipal Colón en defensa de la cultura marplatense y en rechazo a la gestión, en esa área, de Gobierno de Carlos Arroyo. Con pancartas, velas e instrumentos musicales, hicieron sentir su descontento frente al legendario lugar del espectáculo.

A pesar del anuncio que todo se había arreglado el diferendo con los directivos del Club Español, propietarios del inmueble, los manifestantes entonando canciones populares y el Himno Nacional, y al grito de “Fuera Rojas” (actual Secretaria de Cultura) se expresaron ante el vaciamiento de la cultura de la ciudad.

Actores, actrices, músicos y organizaciones culturales de la ciudad se concentraron, pasadas las 18 ante las puertas de la sala de calle Yrigoyen al 1600 para concretar el “abrazo simbólico” organizado a través de las redes sociales.

“De pasar a manos privadas, se tratará de una decisión política de destruir la cultura popular” dijo ante la prensa el ex Director del Colón Luis Reales, quien dijo “algunos se esconden como ratas, no atienden a la gente; me dan asco”.

Por su parte el Defensor del Pueblo Fernando Rizzi remarcó que “el Colón es parte del alma de los marplatenses”, expresando su descontento “ante la incertidumbre sobre su continuidad”, para enfatizar que “Las autoridades municipales tienen que ser muy responsables a la hora de cumplir con los acuerdos”.

Finalmente los manifestantes se desconcentraron pacíficamente, pero masticando su bronca contra el trío “Arroyo- Rojas – Gobelo”