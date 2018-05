La Gobernadora presentó en “Plan de Vialidad” que beneficiará a Mar del Plata

La gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseveró que la provincia “no se da por vencida” y “sigue peleando por ponerse de pie, mejorar y cambiar de verdad”, al presentar el “Plan de Vialidad”, que prevé para 2017 unas 80 obras en todo el distrito con una inversión de 16.800 millones de pesos.

“En los próximos ocho años, la Provincia va a poner en condiciones las rutas que tiene, antes que generar nuevas. Eso es mucho trabajo, mucha inversión. Queremos que no se pierdan más vidas, que nuestra producción pueda transitar, conectar pueblos y ciudades que hoy no tienen accesos”, sostuvo Vidal durante el acto de lanzamiento de la nueva etapa del programa que se desarrollará este año.

Acompañada por el administrador general de la Dirección de Vialidad, Mariano Campos; los intendentes de Ramallo, Mauro Poletti; de Pergamino, Javier Martínez; de Rojas, Claudio Rossi; de San Pedro, Cecilio Salazar; de Baradero, Fernanda Antonijevic; de Arrecifes, Javier Olaeta; y de San Nicolás (interino), Manuel Passaglia; la gobernadora destacó que “éste es un plan de 80 obras, de una inversión de 16 mil millones de pesos, es un plan que ya empezó y ya terminó obras. No es lo que vamos a hacer, sino lo que hicimos y estamos haciendo”.

“Hablar de plan vial en la Provincia ya es un cambio”, señaló, y agregó que la Provincia padece “una deuda de muchos gobiernos, de muchos años de cosas que nos faltan y nos merecemos los bonaerenses. Fueron muchos años en los que nos dijeron que iban a pasar cosas y nunca pasaron. Esta vez es en serio, las obras son de verdad: se empiezan y se terminan. Va a dar seguridad, tranquilidad y paz a todos los que transiten estas rutas”.

Remarcó que “ahora hay un plan vial que empezó el año pasado, que trasciende este mandato. No importa si seguimos gobernando en 2019 o no: cuando llegue quien nos suceda, va a encontrar un plan, un proyecto hecho para que, en ocho años, no tengamos que repavimentar más y podamos hacer nuevas rutas”.

Durante 2017, se harán 80 obras viales -algunas ya en ejecución- cuya inversión es de alrededor de $10.000 millones.Contemplan la repavimentación de 900 km, 600 de ellos actualmente en ejecución; señalización e iluminación; y mejoras en caminos y accesos, como por ejemplo al Puerto de Quequén.

Además durante 2017 se estarán rehabilitando un total de 1800 km calzada, de los cuales 1500 km ya están finalizados, en 40 rutas que atraviesan 70 municipios y se avanzará en la reconstrucción de puentes y alcantarillas dañados por las inundaciones que sufrió la Provincia en distintos distritos.

Las obras por emergencia hídrica se llevan adelante en rutas provinciales que atraviesan 20 municipios bonaerenses entre ellos San Antonio de Areco, Luján, Junín, 25 de Mayo y Pergamino.

Plan de Obras Viales 2017

• Durante este año, vamos arealizar 80 obras viales -algunas ya en ejecución- cuya inversión es de alrededor de $10.000 millones.

• Contemplan la repavimentación de 900 km, 600 de ellos actualmente en ejecución; señalización e iluminación; y mejoras en caminos y accesos, como por ejemplo al Puerto de Quequén.

• Además durante 2017 estaremos rehabilitando un total de 1800 km calzada, de los cuales 1500 km ya están finalizados, en 40 rutas que atraviesan 70 municipios.

• Y vamos a avanzar en la reconstrucción de puentes y alcantarillas dañados por las inundaciones que sufrió la Provincia en distintos distritos.

• Por ejemplo, reemplazamos el puente ubicado sobre el Arroyo Pillahuinco, en la Ruta Provincial Nº 85, que une los municipios de Coronel Pringles y Coronel Suárez, y que en octubre de 2014 había cedido ante las inundaciones restringiendo la conexión.

• Las obras por emergencia hídrica se llevan adelante en rutas provinciales que atraviesan 20 municipios bonaerenses entre ellos San Antonio de Areco, Luján, Junín, 25 de Mayo y Pergamino.

Algunas obras

Ruta Provincial Nº 51

• Este mes comenzamos los trabajos de repavimentación en diez secciones de la Ruta Provincial Nº 51, en el tramo que va desde Ramallo hasta Bahía Blanca, con una longitud total de 268 kilómetros de intervención.

• Se trata de la puesta en valor de uno de los principales corredores productivos del territorio bonaerense, cuya inversión supera los $2.700 millones.

• Los trabajos incluyen: repavimentación de calzada, pavimentación de banquinas en un ancho adecuado para la detención de vehículos, obras de señalización vertical y horizontal, iluminación y mejoramiento en puentes, alcantarillas e intersecciones.

• Estas obras se traducen en beneficios concretos de gran impacto local y regional. Por un lado, mejorarán la transitabilidad y brindarán mayor seguridad vial para todos los usuarios. Por el otro, contribuirán a la producción y la comercialización, teniendo en cuenta que se trata de una vía directa de acceso al puerto de Ramallo, ubicado sobre el Río Paraná, y su conexión con el puerto de Bahía Blanca.

Ruta Provincial Nº 4

• Se trata de trabajos de repavimentación a lo largo de 18 km en los partidos de Morón, Quilmes, Hurligham, Tres de Febrero y Gral. San Martín.

• Además, se contempla el mejoramiento de la iluminación y señalización.

• Las obras, que comenzaron en abril, demandarán una inversión total de $352 millones.

Ruta Provincial Nº 6

• Las tareas, ya en ejecución, consisten en repavimentación de ambas calzadas, readecuación de banquinas y mejoramiento de señalización.

• En total se mejorarán 39 km de la traza en los Municipios de Luján, Exaltación de la Cruz, Pilar y General Rodríguez.

• El presupuesto destinado a estas obras es de $770 millones.

Ruta Provincial Nº 60

• Se trata de trabajos de repavimentación que mejorarán las condiciones de transitabilidad, servicio y de seguridad en el corredor vial interprovincial compuesto por las Rutas 60 (Buenos Aires) y 18 (La Pampa).

• Esta obra, que demandará una inversión de $500 millones, beneficiará a los vecinos de la región y fundamentalmente a la circulación de la producción agropecuaria, las actividades industriales y el turismo basado en las características del lago Epecuén.

Ruta Provincial Nº 88

• Se trata de trabajos de repavimentación, ampliación y obras complementarias que finalizarán este mes.

• En total son 120 km intervenidos y la inversión fue de $356 millones. La obra se divide en dos tramos:

o Subtramo 1 (finalizado): km 0 – km 50 (Gral. Pueyrredón y Gral. Alvarado)

o Subtramo 2 (por finalizar): km 50 – km 118 (Gral. Alvarado, Lobería y Necochea)

Ruta Provincial Nº 67

• Los trabajos están actualmente en ejecución y demandarán una invesión final de $400 millones.

• Son obras de repavimentación y ensanche en el tramo Pigüé (Ruta Nacional N°33)-Coronel Suárez (Ruta Provincial N°85) que mejorarán las condiciones de transitabilidad, servicio y seguridad del tránsito, y además garantizarán la salida de la producción de la región.

Ruta Provincial Nº 41

• Estas obras viales en los municipios de Pila y General Belgrano traerán importantes beneficios en la circulación ya que este corredor posee un incremento estacional del tránsito en los meses de verano, con picos en cambios de quincenas y fines de semana, al absorber los flujos de ida y vuelta provenientes de grandes ciudades hacia los destinos turísticos de la costa atlántica.

• La inversión será de $500 millones.

Obras de accesos

La importancia de estos trabajos radica no sólo en las mejoras de la transitabilidad sino también en la vinculación con las rutas nacionales y las provinciales.

• Repavimentación del Camino 082-01, acceso Mariano H. Alfonso, en el tramo Ruta Nacional N° 8 y Vías FF.CC. en la localidad de Pergamino. Las obras están en ejecución y la inversión es de $22 millones.

• Reconstrucción del Camino 087-07, acceso a Sánchez, tramo Ruta Nacional N° 9 y Camino 087-01 (camino a la costa) en el partido de Ramallo. Las obras contemplan una inversión de $104 millones y actualmente se encuentran en ejecución.

• Repavimentación del Acceso a General Alvear, Ruta 61, con una inversión de $41 millones.

Corredor del Atlántico

• Las obras en el Corredor de la Costa comenzaron en abril y consisten en mejoras significativas en las Rutas Provinciales Nº 11 y Nº 56.

• En la Ruta Provincial Nº 11, se está ejecutando la segunda calzada en el tramo contemplado entre General Conesa y Mar de Ajó, pasando por San Clemente del Tuyú. En total, serán 96 km de pavimentación.

• A esto se suma el reemplazo de columnas, la puesta en valor de sistemas lumínicos y semafóricos en la Rotonda de Santa Clara del Mar y Arroyo La Tapera, y en el Complejo Chapadmalal, partidos de Mar Chiquita y General Pueyrredón respectivamente.

• En tanto, en la Ruta Provincial Nº 56, se están realizando obras de ampliación de calzada en 62 km que corresponden al tramo General Conesa – General Madariaga.

• Se prevé que una vez terminadas las obras, los accidentes de tránsito se reduzcan en un 80%, dado que la mayoría se producen frontalmente.

• La inversión en el Corredor del Atlántico es de $4.800 millones.

Plan de Asfalto

• Se trata de obras de pavimentación, repavimentación y complementarias en Rutas Provinciales, caminos secundarios y urbanos de la Provincia.

• Contempla trabajos en 25 municipios de las 13 zonas viales.

• Las obras de pavimentación comenzarán en junio y la inversión será de $2.000 millones.

• Todo este plan se suma a los $80.000 millones que está invirtiendo el Gobierno Nacional para mejorar 10.000 km de rutas y caminos.