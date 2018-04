El juez envía a prisión sin fianza a Ignacio González

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha enviado a prisión sin fianza comunicada al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por su presunta implicación en la trama de corrupción gestada en el seno de la empresa pública Canal de Isabel II.

El ex presidente madrileño, que ha estado declarando durante dos horas y 45 minutos, en la tarde de este viernes, está siendo investigado por presuntos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación documental y corrupción en los negocios, según la querella inicial presentada por la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Velasco también sospecha que el ex presidente madrileño pidió un millón de euros a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid (ICM)para sanear las cuentas del PP madrileño, por lo que también podría estar implicado en la supuesta financiación ilegal del PP en la capital, según informa la agencia EFE.

Previamente, la Fiscalía había pedido prisión incondicional para el ex presidente madrileño.

El magistrado ha adoptado esta decisión después de haber concluido la ronda de declaraciones a los detenidos en la llamada operación Lezo. Prisión incondicional sin fianza para Edmundo Rodríguez, la mano derecha de Ignacio González

Velasco ha ordenado libertad bajo fianza de 100.000 euros para el consejero de OHL Francisco Javier López Madrid y José Martínez Nicolás, ex consejero delegado de la Agencia Informática de Madrid. Para ambos, no obstante, especifica que se puede convertir en prisión si no depositan la cantidad de 100.000 euros antes del 28 de abril.

Para el hermano de Ignacio González, Pablo, ha fijado prisión eludible bajo fianza de cuatro millones de euros, y para el cuñado de ambos, Juan José Caballero, ha establecido prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros.

Antes, el juez ha ordenado ya prisión incondicional sin fianza para la persona considerada como el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica, después que el Ministerio Fiscal así lo pidiera. Se trata de Edmundo Rodríguez Sobrino, el que fuera máximo responsable de la filial de la empresa pública Canal de Isabel IIen el continente americano, Inassa, detenido el pasado 19 de abril en la citadaoperación Lezo junto al propio González.

Rodríguez Sobrino, también consejero delegado de la editora del periódico La Razón, fue trasladado en la mañana de este viernes a la sede de la Audiencia Nacional, en Madrid, desde la localidad de Tres Cantos, donde se encontraba detenido, para prestar declaración ante el juez que instruye este caso.

El ex presidente de Inassa es considerado por los investigadores la persona que propuso las inversiones que salieron de la empresa pública madrileña hacia Latinoamérica para la compra de una sociedad brasileña, Emissao, a través de un entramado que desvió dinero a cuentas en paraísos fiscales.

“Edmundo Rodríguez y otros intervinientes habrían colaborado en la premeditada sobrevaloración del precio de compra de participaciones de Emissao, así como en los actos que hicieron posible el pago del importe al que ascendió dicho precio sobrevalorado”, según consta en uno de los autos de prisión dictados ya por el juez Velasco contra dos ex directivos del Canal de Isabel II.

Antes de declarar Edmundo Rodríguez lo hizo la que fuera su secretaria, Clarisa Guerra Soto, también detenida este miércoles. En este caso, el juez Velasco decretó libertad, pero con la obligación de comparecer una vez al mes en el juzgado.

Por el despacho de Velasco pasaron ya el ex director general del Canal de Isabel II, Adrián Martín, y la que fuera directora financiera de esta sociedad hasta 2007, María Fernanda Richmond. Fue en la tarde de este jueves cuando prestaron declaración. El juez decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros y cuatro millones de euros, respectivamente. Fuentes jurídicas informaron de que Martín ya abonó los 100.000 euros.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa