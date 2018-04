Irina Hauser presenta su libro en Mar del Plata en el Faro de la Memoria

La presentación del libro “Los Supremos. Historia Secreta de la Corte” de Irina Hauser, se llevará a cabo este sábado a las 17 en el Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, ex Centro Clandestino de Detención, Ex Esim, en el Faro Punta Mogotes, ubicado en Avenida de los Trabajadores al 5700, con entrada libre y gratuita.

La atrapante investigación de Hauser corre el velo de un cuerpo de élite que conserva los modos y prácticas de la aristocracia palaciega, enigmático, intimidante y desconocido hasta ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La presentación de este libro de la Editorial Planeta, que va ya por su tercera edición es organizada por el “Colectivo Faro de la Memoria” contará con la presencia de la reconocida periodista y de la Dra. Yamila Zavala Rodríguez, referente del espacio “Construyendo Militancia”, entre otros.

Sinopsis

«¡Alto ahí!» El grito de película tronó a mis espaldas. Me di vuelta pensando que era para otro, pero era para mí. Con la torpeza de quien entra por primera vez en el Palacio de Justicia, un verdadero laberinto (y no es metáfora kafkiana), no advertí que estaba a punto de tomarme un ascensor que tenía un inmenso cartel al costado que decía: “Uso exclusivo señores ministros de la Corte Suprema”. Sólo había leído “Corte Suprema”, que era adonde yo me dirigía con mi libreta de periodista, hecha un manojo de nervios. Por suerte ese día de 1999 tenía una cita convenida de antemano, facilitada por un generoso colega. Quedé impresionada con la inmensidad del despacho que me recibió, su olor a madera añeja, una pared colmada de libros pesados, arañas en el techo, muebles recién lustrados y el vaso de whisky de mi interlocutor.

Así empieza Irina Hauser a contar su ingreso en el Palacio de Tribunales donde deliberaba la Corte Suprema de Justicia en tiempos de Carlos Menem, cuando sus integrantes eran nueve, habían sido elegidos a dedo, y la mayoría era “automática”. Durante esos años golpeó puertas, esperó horas en pasillos, persiguió a ordenanzas, tuvo que charlotear con ascensoristas y con policías que custodiaban el espacio sagrado de los cortesanos de turno.

¿Cómo son “los supremos”, esos hombres y mujeres que conforman un cuerpo colegiado que posee un poder omnímodo? Su palabra es la última siempre y puede hundir al país en un desastre económico o salvarlo de múltiples peligros. A partir de la renovación de Néstor Kirchner, los nuevos jueces fueron personajes visibles. Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti hablaban en público, mientras los viejos sobrevivientes Enrique Petracchi, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda se resistían a perder protagonismo. Aquella Corte produjo fallos que fueron hitos. Pero en cierto momento se replegó sobre intereses propios. ¿Cuán independiente fue ese tribunal –y cuánto lo es el actual– de los intereses políticos y económicos que presionan a los gobiernos? ¿Cuál es la incidencia de Lorenzetti en el humor de la Corte? ¿A qué aspira?

Irina Hauser: (Buenos Aires, 1971) es licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA) y trabaja como periodista desde 1992 y en Página/12 desde 1997 (en las secciones Sociedad, Universidad y El País). Escribió en las revistas Elle, Luna, Tres Puntos, Caras y Caretas, Avenida y Anfibia y colaboró en el portal Infojus Noticias. Es columnista en Radio Nacional, donde estuvo en los programas Mañana más y Mañana es hoy, y actualmente en “Gente de a pie” en Radio Nacional AM 870 con Mario Wainfeld. . En televisión trabajó en 2006 en el programa Sin castigo, de Canal 7. Recibió el premio “Revelación periodística en radio” de Radio Nacional en 2013 y el premio al “Periodismo de profundidad” de FOPEA por su artículo “Los restos de la Corte”, publicado en Anfibia en 2015. Es docente de Periodismo Especializado en Géneros y Experiencias II en la Maestría de Periodismo de la UBA.

En tanto Yamila Zavala Rodríguez, abogada, militante política y referente del espacio “Construyendo Militancia”, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo filial Mar del Plata, miembro del colectivo Faro de la Memoria, miembro permanente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) de la Pcia de Bs As., directora del Instituto del Niño, Niña y Adolescente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, ex Vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mdp.