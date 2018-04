Cambareri se reunió con representantes de sociedades de fomento de la Zona Sur

El Director General de Transporte mantuvo un encuentro con vecinos de San Jacinto, San Patricio y Alfar, y supervisó las calles por donde pasan las líneas de colectivos. También mantuvo un encuentro con el delegado municipal Luis Ignoto.

El director General de Transporte, Claudio Cambareri, se reunió con vecinos de los barrios Alfar, San Patricio y San Jacinto en su visita por las calles que comprenden los recorridos de las distintas líneas de colectivos que circulan por el sector.

Ante las inquietudes vertidas en su momento, el funcionario municipal fue acompañado por el Jefe de Inspectores del Departamento de Transporte Urbano, Daniel Caballero de Tineo, y también por el responsable de Tráfico de la empresa 25 de Mayo, Juan José D’ Andrea.

Los tres se entrevistaron con representantes de las sociedades de fomento de San Jacinto, San Patricio y Alfar. Luego, a bordo el vehículo de la Dirección de Transporte, transitaron las calles 461, 431, 445 y la zona que rodea a la plaza de Playa Serena; entre otros puntos.

En este sentido, observaron el estado general de las calles, la necesidad de granza en algunos casos y de asfalto, en otros. También se evalúo un hipotético tránsito por el sector en los días de lluvia.

REUNIÓN CON LUIS IGNOTO

La tarea se cerró con una visita al Distrito Descentralizado El Gaucho, donde esperaban el delegado municipal, Luis Ignoto, y el Director General de Secretaría de Gobierno, Iván Geminiani. Ante ellos se expuso el cuadro de situación y en conjunto se buscaron posibilidades para llevarles solución a los vecinos.

“El EMVIAL nos responde rápidamente cuando hay problemas en el asfalto, para que las unidades de las distintas líneas puedan reingresar a los barrios más alejados y esta vez no será la excepción. Con respecto a los cambios de recorrido, que propusieron algunos vecinalistas, dado el crecimiento de la zona, ya derivamos los pedidos a nuestros técnicos, quienes evaluarán la posibilidad de concreción en cada caso”, concluyó el funcionario municipal.

Al cabo de la reunión, Cambareri expresó que “nosotros queríamos ver personalmente las necesidades y ahora articularemos con Luis Ignoto, que dentro de sus posibilidades nos dará una mano y con Pablo Simoni del EMVIAL, con quien siempre trabajamos en conjunto”.

INTERCEPTARON A TAXISTA ALCOHOLIZADO

En un procedimiento de rutina, personal de Contralor de la Dirección General de Transporte interceptó en 9 de Julio y Mitre a un taxista que carecía de variada documentación para circular y se encontraba alcoholizado.

No tenía seguro vigente (Acta 641.404), la VTV estaba vencida desde octubre del 2015 (Acta 641.406), no había realizado su inspección anual (Acta 641.407) y el chofer a cargo del vehículo no tenía su licencia de conducir (Acta 641409).

“Como si esto fuera poco, se le realizó un acta por estar parado en doble fila (Acta 641408) y al requerir la intervención de la Dirección de Tránsito, se le detectó 1,26 de alcohol en sangre (Acta 1648607)”, confirmó Claudio Cambareri.