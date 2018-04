Ariel Ciano: “Pasamos Semana Santa y aún Mar del Plata sigue sin trenes”

Culminó un nuevo fin de semana largo y mientras los distintos sectores emiten sus balances, Ariel Ciano dio cuenta de la importancia de este tipo de feriados que “traen beneficios y trabajos para todos los marplatenses. Y no solo a los que están ligados exclusivamente a turismo, pues el movimiento dispara también otros rubros, sobre todo al pequeño y mediano comerciante”. Por tal motivo, es que el coordinador de la Escuela de Gobierno manifiestó “qué bueno sería recuperar los feriados puente tanto como mejorar las formas de acceso a la ciudad, tal el caso del no funcionamiento del tren e incluso que más allá de la conectividad de Aerolíneas Argentinas, Mar del Plata aún no tiene vuelos low cost”.

“Tanto Semana Santa como los feriados del Carnaval, son una muestra del camino a seguir, fomentando el turismo, la recreación y las opciones para los visitantes que pueden elegir a Mar del Plata incluso por fuera del período netamente estival. Al margen que, tal como señalaron desde distintas entidades, las expectativas de este último fin de semana no se cumplieron, anunciando al momento una baja en las ventas del 14 por ciento en referencia al mismo período del año anterior”, agregó Ciano.

El ex presidente del Concejo Deliberante hizo mención a que “en los últimos años los argentinos han variado su manera de planificar las vacaciones, optando por períodos de descanso más breves que además en algunos casos hasta llegan a repetirse varias veces durante el año. Por eso, desde el Estado se debe acompañar con políticas activas que permitan el desarrollo del turismo, el movimiento interno y la generación de nuevos puestos de trabajo, ya que valoramos el esfuerzo que desde lo privado hace la gran mayoría”.

Basándose en las primeras estimaciones oficiales, si de los más de 1,6 millones de turistas que se movilizaron por el país durante el fin de semana largo, 165 mil lo hicieron en Mar del Plata y a un gasto promedio por turista de 2439 pesos, la ciudad recibió alrededor de 400 millones de pesos. Además se registró una ocupación superior al 70 por ciento aunque en varias localidades de Córdoba, por ejemplo, trepó al 85 por ciento.

Pero Mar del Plata no solo se nutre del turismo vacacional, también es una plaza que busca potenciarse como “destino sede” de Congresos y grandes eventos. Precisamente a mediados de la semana pasada, Ariel “Cholo” Ciano, participó de un almuerzo organizado por el Mar del Plata Convention & Visitors Bureau en donde el director del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de la Argentina, Pablo Singerman, disertó sobre la importancia de concretar un centro de convenciones para la ciudad.

“Es vital para Mar del Plata contar con un espacio de mayores dimensiones que oficie de complemento a los salones que existen en la actualidad. Además, será una forma de seguir posicionarnos como destino del turismo de reuniones, a través del cual está comprobado que más del 40% de los visitantes que llegan a una ciudad por un congreso, vuelven al destino acompañado por la familia o amigos. Y a su vez, una manera de propiciar nuevas fuentes laborales directas e indirectas, más allá de una estación del año en particular”, expresó Ciano.