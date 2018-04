Patovicas de “Stadium” agreden a un joven en el Complejo La Normandina

Un joven de 18 años denunció que fue agredido por los patovicas del boliche Stadium, ubicado en el Complejo La Normandina de la ciudad, luego de que se colocara una gorra en el sector VIP y que lo sacaron del lugar, junto a su novia, tras golpearlos a ambos. Se inició una causa por el delito de lesiones y quedó a cargo de la fiscalía de Composición Temprana de Conflictos Penales

Joaquín Krzanowski y Delfina Di Iorio, según consta en la denuncia realizada ante la comisaría novena de la ciudad, ingresaron al complejo La Normandina el domingo a las dos y media de la madrugada y una vez en lugar, sucedieron los hechos que motivaron la causa penal.

“Estábamos sentados y personal de seguridad se acercó y me sacó la gorra que me había puesto porque tenía el pelo recién rapado. Cuando le dije que no se tenía que enojar por eso, me respondió que se iba a enojar por lo que quisiera y que me iba a sacar”, relató el joven.

Una vez en el exterior del boliche, la pareja se comunicó con sus padres, quienes intentaron dialogar sin éxito con los responsables del establecimiento. Las dos familias se dirigieron a la comisaría novena donde denunciaron lo sucedido e instaron la acción penal.