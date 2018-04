Gustavo Santaolalla desandará el camino en Mar del Plata

Gustavo Santaolalla, uno de los músicos y productores argentinos más importantes del mundo, llega a Mar del Plata junto a su nueva banda en el marco de la gira “Desandando el Camino”.

El ganador de Oscars, Grammys y productor de algunos de los artistas más relevantes y populares de la música alternativa de Latinoamérica.

realizará una única función el martes 13 de junio a las 21 en el Teatro del Centro de Arte de San Luis 1750.

El concierto abarcará gran parte de su inmensa carrera musical. Desde Arco Iris hasta Bajofondo, pasando por sus bandas de sonido de películas, discos solista y la música del videogame The Last Of Us.

El grupo estará integrado por Barbarita Palacios, Javier Casalla, Nicolás Rainone, Pablo Gonzalez y Andrés Beeuwsaert.

Con esta propuesta, que comenzó en el Teatro Colón de Buenos Aires en diciembre de año pasado, recorrerá Argentina y Latinoamérica.