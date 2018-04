Juan Lorenzani: “Si después de un nuevo intento, regresa a la costa, habría que dejarla morir tranquila”

“Creo que está bien lo que se está haciendo. Pero también creo que después de estos intentos habría que dejarla tranquila si va a morir. Se va a hacer un intento más de manera mecánica. Tengo entendido que vendrá un remolcador para ingresar al animal mar adentro y que pueda orientarse. Pero estás posibilidades están” dijo Juan Lorenzani (FOTO) de la Fundación Fauna Argentina, con vasta experiencia en la materia al ser consultado por “el Retrato…” sobre la tarea que se está llevando a cabo para lograr que la ballena jorobada regrese al mar; para acotar que “esto lo comento para no tener falsas expectativas. Estos hechos son hechos de la naturaleza”.

Volvió a remarcar que se trata “de un animal juvenil de la especie conocida como jorobada y que llegó a la costa el sábado. Cuando por lo general salen es porque tienen algún tipo de problema como que este enfermo”, reconociendo que “a veces puede estar desorientado pero cuando sale, y también están las que salen por la cuestión natural que van a la costa a morir”, para resaltar que “de todas maneras esto no quita que se haga el intento de insertarlo para darle una oportunidad más”.

El sábado lograron hacerla al mar, pero regresó a la costa …

– Justamente eso demuestra que cuanto más tiempo está, el animal se cansa, se estresa, se acalambra. Si bien hay intención de salvarlo, alrededor del animal hay mucha gente, y eso también lo estresa. Eso demuestra un poco el estado en el que se encuentra. Y más allá que pueda estar estresado, es el estado que posee al regresar. Que no pueda movilizarse hace que pueda tener problemas de salud, tanto sea anterior o de ahora al estar muchas horas encallada sobre la arena”.

Cuando se lo consulto, atento a su experiencia, si podría sobrevivir muchas horas más, Lorenzani enfatizó “Si evaluamos lo que ocurrió el sábado, que fue el momento de mayor posibilidad, demuestra que no se encontraría bien, pero no es fácil decirlo. Uno anhela que pueda. Pero no olvidemos que es un hecho natural que ocurre hace miles de años. Animales que salen a morir”.

No dudó en afirmar que “creo que está bien lo que se está haciendo. Pero también creo que después de estos intentos habría que dejarla tranquila si va a morir. Se va a hacer un intento más de manera mecánica. Tengo entendido que vendrá un remolcador para ingresar al animal mar adentro y que pueda orientarse. Pero estás posibilidades están. Esto lo comento para no tener falsas expectativas. Estos hechos son hechos de la naturaleza.

– Da la sensación que no hay protocolo para estas cuestiones…

– Lo que es en la provincia de Buenos Aires, el tema está manejado por el OPDS. Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable. Nosotros creemos que la Red de Rescate no está funcionando como debe. Faltan muchas cosas. Y es una unidad de rescate unilateral. Porque acá están los dos oceanarios y las únicas personas que tomaban las decisiones eran las que tenían que ver con esta red. Por eso pienso que ya no estaría funcionando. No puede ser que no haya otros espacios que puedan aportar experiencia. Nosotros hace unos años tuvimos una experiencia con una falsa orca en la cual luego de 7 intentos de pudo reinsertar al animal y se vio.

Finalmente Lorenzani consideró que “Tenemos experiencia pero vemos que falta mayor coordinación y participación de sectores más directos. No solamente debe estar manejado por dos oceanarios. La Provincia es muy grande. Hay mucha gente que puede colaborar” recordando que “Nosotros mandamos muchas cartas al OPDS pero no contestan. Puede llegar a ser que hay amiguismo y entre pocos tengan el manejo de la fauna marina”