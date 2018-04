Defensa Cilvil también está presente en Punta Mogotes colaborando con el rescate

Integrantes de Defensa Civil encabezados por Rodrigo Goncálvez trabajaban este lunes en el lugar colaborando para sacar a la ballena de su incómoda posición “Colaboramos y ponemos nuestro grano de arena para que se respete el perímetro. Hoy está más controlado que el domingo” dijo en diálogo con “el Retrato…” , para resaltar en tal sentido que “había mucha gente y desorganización, porque hay situaciones en la que se desoyen las directivas que se dan.”

Acerca de las personas que estaban colaborando, señaló que “hay gente de la Fundación del Aquarium que tienen la idoneidad para saber primero como preservar al animal. Por otro lado está Prefectura Naval que tiene la jurisdicción de la zona y pondrá los recursos para poder hacer la maniobra nosotros desde el perímetro, como así también de la OPDS , de la Fundacion Fauna Argentina , mas anónimos colaboradores y el respeto para que quienes pasen ese perímetro sean personas que tengan algo que hacer cerca del animal y si no…que miren desde el otro lado. Reconoció que desde Prefectura “se hicieron gestiones para conseguir el remolcador” y que “se están tomando medidas precautorias hasta poder movilizarlo. Esperamos tener buenos resultados. Sabemos que los animales cuando encallan, no es por un imponderable sino que muchas veces se dejan morir. Esperemos que no sea el caso. Se tomaron muestras del animal. No está en las mejores condiciones y las horas pasan. Eso tampoco aporta.