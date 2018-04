“La Tota” Santillán fue internado de urgencia en la Clínica Colón

Daniel “La Tota” Santillán fue internado de urgencia el jueves por la noche en Mar del Plata. Así lo confirmó el abogado del conductor tropical Roberto Casrola.

“Hace dos días venía desvariando. Se fue de Mar del Plata a Miramar sin avisarle a nadie y tenía desconectado el teléfono”, comenzó diciendoCasrola. Y agregó: “Hoy a la mañana hablé con él y decía cosas incoherentes. Al mediodía habló con los hijos y ellos compartieron la misma opinión mía, que estaba como anclado y hablaba de cosas de hace 20 años atrás”.

Y continuó el letrado: “Tenía reacciones anormales y decidimos hablar con la obra social. Un profesional lo atendió y nos aconsejó que esté custodiado por profesionales. A las 21.15, una ambulancia lo pasó a buscar y lo llevaron a la clínica Colón de Mar del Plata”.

“La Tota” se encuentra acompañado por su hijo más grande, quien viajó el miércoles a la ciudad balnearia donde Santillán estaba desde la semana pasada trabajando en un espectáculo teatral y que culminó el pasado domingo.

El conductor sufre la patología de hacer actos de beneficencia y no trabajar. “Tiene una situación muy particular con eso. Ayuda a gente que no tiene nada y a la vez pide ayuda para con él”, sostuvo su abogado.