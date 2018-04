Carrefour achica y ajusta: Unos 19.000 empleados temen ola de despidos

Como consecuencia de la caída del consumo en sus supermercados y el aumento de los costos, Carrefour presentó un proceso preventivo de crisis ayer en el Ministerio de Trabajo. La firma francesa tiene en el país más de 19.000 empleados, de los cuales unos 350 corresponden a Mar del Pata distribuidos en las tres sucursales.

Tanto desde la empresa y el Sindicato de Comercio, como desde el Ministerio de Trabajo confirmaron que todavía no hay ninguna definición sobre la posibilidad de despidos.

LO DE SIEMPRE: AJUSTE Y ACHICAMIENTO

La cadena azul y roja posee más de 11.000 tiendas en 30 países, con 384.000 empleados. En la Argentina dio un salto en la cantidad de locales cuando adquirió los comercios de cercanía Eki, hoy convertidos en “express”. Eki Discount fue fundada por el consultor Ekkehard Kuppel (por eso el nombre) y el actual secretario de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui. Antes de pasar a Carrefour, sus dueños fueron el Bank of América (Bofa) y el fondo belga Gobal Investments Partners.

Según el último conteo de store network al 31 de diciembre de 2016, Carrefour cuenta en el país 79 hipermercados, 126 markets y 398 express. A estos números se suman siete maximercados, adonde buscan ahora apuntalar el negocio: los mayoristas.



En febrero pasado el francés Rami Baitieh asumió como director ejecutivo de Carrefour Argentina en reemplazo de Daniel Fernández, el CEO con 30 años de experiencia en su puesto que renunció en un contexto de caída generalizada del consumo. Desde 1995 Baitieh ocupó cargos en sucursales en Rumania, Turquía y Polonia. Su anterior destino fue Taiwán, donde trabajó desde 2015.

Según trascendió en las últimas semanas, Baitieh deberá aplicar en la Argentina un plan de reconversión de 16 hipermercados en “maxis” mayoristas. Un reciente informe de la consultora Kantar Worldpanel reveló que en 2017 el canal de venta mayorista incorporó 500.000 clientes nuevos. La explicación de los especialistas en consumo es que con la crisis del bolsillo los argentinos se organizan y planifican mejor sus compras para evitar pagar de más.

La otra pata de la reconversión del negocio apunta a incrementar las ventas de productos propios y a mejorar los canales de venta on line. Pero el achicamiento de los supuestos tres años de pérdidas se lograría por otra vía.

En un marco donde la situación económica doméstica golpea fuertemente el consumo minorista, desde París ordenaron reducir costos operativos y ajustar la plantilla de personal argentino. En la compañía, Baitieh es conocido por favorecer el reemplazo de trabajadores por máquinas, a través de la incorporación de nuevas tecnologías. Se estima que en los próximos meses se ofrecerán unos 2.500 retiros voluntarios para los 20.000 empleados de todo el país. El Sindicato de Empleados de Comercio ya está en alerta: hablan de 3.000 puestos en peligro. Por este motivo, INC S.A., la operadora de Carrefour Argentina, se presentó en el Ministerio de Trabajo de Jorge Triaca a pedir el proceso preventivo de crisis. “Buscan licencia para despedir”, consideran los gremialistas.

El titular del gremio de mercantiles, Armando Cavalieri, rechazó “toda medida que se pretenda adoptar en forma inconsulta e irrazonable que pueda lesionar de (alguna manera) los derechos y conquistas de los trabajadores”. Según dijo el sindicalista, Faecys “se ve en la obligación” de declarar el “estado de alerta nacional” por la actitud asumida por la firma francesa. “Todo ello sin prejuicio de las medidas administrativas y judiciales que se considere necesario adoptar en virtud de la defensa de los trabajadores”, indicaron según supo ámbito.com.

&Bull; Cuota de mercado y facturación

Carrefour, Cencosud (Jumbo, Vea y Disco), Coto, Walmart y Día son las empresas que mayor número de establecimientos de autoservicio poseen en la Argentina. En total, representa el 15% de las bocas del país, pero tienen una capacidad de ventas que supera el 42% en alimentos y bebidas. Los súper chinos ostentan el 20% de las operaciones de los productos de la canasta básicas.

A nivel global, los montos de facturación neta de Carrefour se mantienen parejos, aunque en el último ejercio informó pérdidas por 362 millones. La multinacional francesa facturó 80.975 millones en 2017; 76.645 millones en 2016; 76.945 millones en 2015 y 74.706 millones en 2014. En la web local no figuran los balances de gestión del 2015, 2016 y 2017.

Según el último informe financiero anual del grupo, en la Argentina las ventas netas totalizaron 2.700 millones en 2016, lo que implicó un aumento del 20,2% a un tipo de cambio constante. Con un euro a $ 17 promedio, son casi $ 46.000 millones en un solo ejercicio.

En 2016 las inversiones operativas de la firma en América Latina sumaron 519 millones, equivalente al 3,6% de las ventas. “Las fluctuaciones en los tipos de cambio (principalmente la depreciación del real brasileño y el peso argentino) tuvieron un impacto negativo de 3,1% en las ventas netas consolidadas, que terminaron el año con una caída de 0,4%” en la región, alertó el reporte internacional. En el documento de 294 páginas, el Grupo Carrefour se presenta como una sociedad anónima con un capital de 1.890.587,885.

Fuente: www.ambito.com