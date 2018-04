Ciano: “El Plan Estratégico es una herramienta clave y Arroyo no lo usa”

“Si algo nos dejaron en claro las más de tres horas de discurso del Intendente Arroyo esta semana en el inicio de sesiones, es que mal que nos pese, nunca existió ningún un plan de gobierno. Y a casi 30 meses de haber asumido, el intendente lo único que hace es enumerar una serie de repetidas y devaluadas excusas de todo lo que no puede hacer, olvidándose de sus promesas de campaña por las que los vecinos lo eligieron y demostrando una falta de gestión sin precedentes”, criticó el concejal Ariel Ciano quien solicitó al Ejecutivo que informe sobre la actualidad y estado de ejecución del Plan Estratégico 2013-2030, “una herramienta de gestión invaluable”, señaló.

Desde hace años, Mar del Plata cuenta con el Plan Estratégico gracias al trabajo desarrollado por una Comisión Mixta creada para ese fin y con el consenso de diferentes entidades, colegios profesionales y universidades, entre otras instituciones locales. “En él se han apoyado otros intendentes como Aprile, Katz o Pulti, siendo que su objetivo excede a una administración pública en particular, e involucra desde su conformación a toda la sociedad”, dijo Ciano.

El Plan Estratégico entiende el desarrollo sustentable como crecimiento económico con inclusión social y cuidado ambiental, “pilares fundamentales para la Mar del Plata del futuro y por lo que hoy se deben rendir cuentas, conociendo qué se piensa hacer al respecto desde el Ejecutivo, tanto como el presupuesto a invertir y las metas a desarrollar. Sin embargo, solo encontramos vacío y retroceso mientras se diluye el valioso trabajo de los coordinadores que tuvo el Plan”, agregó remarcando la tarea de referentes en distintas disciplinas como Miguel Ángel Donzini, Osvaldo Marini, Juan Carlos Torlaschi y la actual gestión de Pablo Vittar Marteau y Julia Romero.

Ante esta situación, “le hemos solicitado al Ejecutivo que nos informe sobre qué tiene pensado hacer con el Plan Estratégico de Mar del Plata, del que no mencionó ni una sola palabra del tema en el Concejo, y eso que tiempo no le faltó. Para toda la ciudad y la zona, es muy necesario que se pueda continuar con la planificación y las prioridades que se fijaron desde las propias instituciones de la ciudad en el informe presentado con miras 2013-2030. Por eso, es que nos preguntamos qué piensa hacer Arroyo con eso, ya no se puede esperar más”, pidió el ex Fiscal.

Por último, el concejal del Frente Renovador, remarco que “esto se suma al gran acuerdo social-político-económico que hemos convocado, y del que esperamos el jefe comunal de el primer paso, estando en línea con el Plan Estratégico y esa Mar del Plata que todos soñamos”.