Carlos Arroyo: “Estamos poniendo a Mar del Plata y a Batán de pie”

El Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo presidió este martes la sesión preparatoria del Concejo Deliberante. En la oportunidad, el titular del ejecutivo local hizo un pormenorizado análisis de lo realizado durante 2017 y adelantó lo proyectado para el corriente año.

“Quiero felicitar a todas las autoridades que han sido recientemente elegidas para conducir este Honorable Concejo Deliberante y les deseo a todos el mayor de los éxitos”, señaló Arroyo. “Tengo en claro desde hace mucho tiempo que, mas allá de las eventuales diferencias o discusiones de tipo político, tengo un verdadero amigo, verdadero ciudadano y valoro absolutamente a todos los concejales de todos los grupos políticos porque se que los animan las mejores intenciones para Mar del Plata”, agregó.

“A veces las condiciones de cada uno tenemos difieren pero si pensamos que cada hombre, que cada persona es el producto de sus vivencias ya con eso estamos diciendo indudablemente que va a haber distintos pensamientos y formas de encarar los problemas, porquelas experiencias te condicionan y eso explica que las personas piensen distinto pero pueden estar todas, como es el caso de este gran cuerpo, en el mejor resultado para la ciudad. Estamos poniendo a Mar del Plata de pie.”

En ese sentido, el intendente declaró: “Si algo motivó en su momento mi candidatura y mi intención de ser intendente es que no soportaba más la mediocridad, no podía entrar en razón para tratar de explicar porqué ocurría lo que ocurría.”

Luego, comenzó a detallar lo hecho y proyectado por cada área, en un resumen de gestión que llevó a detenerse en temas preponderantes para dar precisiones en cuanto a montos de inversión y plazos de obras proyectadas.

SALUD: “HEMOS CRECIDO EN TODO SENTIDO”

“He tenido la suerte de tener un excelente profesional a cargo del área de salud y hemos trabajado arduamente para que se pusieran en valor varios de los centros de salud de atención primaria durante el 2017: Alto Camet con una inversión de 3 millones de pesos, CAP Libertad con 2 millones 700 mil pesos, Las Heras, El Martillo con 2 millones 800 mil pesos. También se puso en marcha una campaña de detección y prevención de enfermedades infecciosas y le hemos dado impulso con el doctor Blanco respecto a las vacunas y una campaña de vacunación contra el sarampión porque ya ha habido varios casos para evitar una plaga que en otras épocas han causado muchos males. También se trabajó en otro tema no mejor que fue el poder ampliar la cantidad de ambulancias al servicio de la población, cuando asumimos había una ambulancia en servicio y hoy tenemos 6.”

“En materia odontológica contamos 25 consultorios en los CAPS que se suman al CEMA y en 2017 más de 50 mil vecinos recibieron tratamiento odontológico. La secretaria de Salud adquirió 7 nuevos equipos odontológicos y por primera vez en mar del plata va a haber una guardia odontológica en un centro de salud público. Actualmente se esta licitando la puesta en valor del CAPS del barrio Las Ameritas y el de la Unidad Sanitaria del Barrio Santa Rita. En batan estamos licitando la puesta en valor y refuncionalización de su centro de salud. Y tenemos también el centro de salud Nº1, el famoso vacunatorio que será inaugurado en el segundo semestre del año con una inversión de 30 millones de pesos.”

DESARROLLO SOCIAL: “TENEMOS MUCHO POR HACER”

“Hay un programa de asistencia y atención a las victimas de violencia de genero, se continuara con la entrega y seguimiento de botones antipánico, se ampliara el numero de becas, se continuara con el desarrollo del programa noviazgos sin violencia en escuelas secundarias, se continuara e intensificara el desarrollo territorial de talleres, se continuaran las intervenciones de asistencia y contención a victimas de trata. Tenemos mucho por hacer. Soy un convencido absoluto de que la violencia y más aun la violencia contra la mujer solo encuentra una forma real de ser combatido y es la educación.”

“Incorporar a 70 personas con discapacidad como operadores en el COM fue la política más importante en materia de inclusión de este municipio. Busco priorizar la juventud en su visión más abarcativa, por supuesto con los conocimientos adecuados y en segundo termino lograr una gestión integrada con todos los estamentos de la comunidad.”

EDUCACIÓN: “PROVINCIALIZAR NO; MISMAS POSIBILIDADES, SÍ”

“Nunca pensé en provincializar la educación municipal, pero si quiero que todos los alumnos de general Pueyrredon tengan las mismas posibilidades, alternativas y derechos. Lo que si me molesta es que haya escuelas que tienen mejores elementos que otras, eso no lo comparto porque la educación iguala a todos. Esta es un área que mejorará mucho porque hemos cambiado la fisonomía y apostamos por el trabajo en equipo con Provincia y Nación”

“MAR DEL PLATA ESTABA ALAMBRADA

PERO TRAJIMOS INVERSIONES”

“Mar del plata estaba alambrada, acá hubo empresas que tardaron 8 años en venir y una de ellas genero con solo instalarse 300 fuentes de trabajo, y me refiero a Easy concretamente. Esta administración planteo un programa a la gobernación y a Aranguren y tuvimos respuesta y en solo 3 meses aumento la capacidad de producción, de energía eléctrica en un 50%, se repotenció la central 9 de Julio, lo que scioli prometió la gobernadora lo hizo. Se trabajo en 3 turnos, mañana, tarde y noche, y nosotros aumentamos la generación de energía eléctrica con capacidad suficiente para abastecer a todos los pueblos y ciudades vecinas.”

“General Pueyrredon sufría una crisis de abastecimiento terrible. El gasoducto estará finalizado este año, esta claro que trabajando en equipo entre nación, provincia y municipio se pudo dar una respuesta a los problemas estructurales de la ciudad”.

“Se van a diseñar junto con la Secretaría de Educación herramientas para traer estudiantes de escuelas secundarias a estudiar carreras que se relacionen con la Industria del Conocimiento. Cómo lo vamos a hacer? Visitando empresas del sector, dando charlas en escuelas secundarias. Hay que generar una gran cantidad de talentos especializados en la industria del conocimiento. Y acá me voy a detener un momento. Este no es un tema menor. Muchas veces, el periodismo al abordarme me ha preguntado por el tema del trabajo, ese gran problema que tenemos en General Pueyrredon.”

“En el partido, la desocupación se ha agravado porque -como sabemos- muchas personas vienen a Mar del Plata en verano y después se quedan. La ciudad atrae mucha gente, crece y crece. Y esto nos obliga a buscar alternativas. Aquí es donde dentro de las actividades previstas, una de ellas es la incursión neta y muy fuerte en las nuevas tecnologías. Realmente, es un campo en el que todos saben que se requieren especialistas y técnicos.”

“Hemos logrado asociar el diseño, la tecnología y la seguridad en la aplicación que le indica al vecino cuándo llega el colectivo. Es un gran trabajo del personal municipal que le permitirá al ciudadanos quedarse en su casa hasta último momento y llegar justo a la parada, evitando tomar frío o –algo también importante- evitando el correr peligro en la calle.”

“El empleo es un tema importante. Nosotros estamos entre las 5 ciudades con más desempleo, a veces subimos, a veces bajamos. Esto es muy preocupante. Erróneamente se ha dicho que yo culpé al Gobierno Nacional por esta situación. En realidad, es una situación internacional. Este gobierno ha buscado la apertura de fronteras y comerciar con el mundo. Pero es difícil concretar cosas por culpa de cómo es el mundo, de los gravámenes que te cobran. Hay cosas que ustedes deben ignorar. Si Argentina quieren mandar granos que se producen aquí a otros países del mundo, tiene que pagar un impuesto de ingreso. Otros países asociados no pagan nada. Hay muchas cosas que el gran público desconoce y que afecta a la política internacional. Nosotros, lo que podemos hacer, es diversificar y buscar nuevos caminos e incorporar trabajo a lo que hacemos naturalmente.”

SEGURIDAD: “HEMOS BAJADO LAS CIFRAS CON TRABAJO”

“Hemos obtenido resultados absolutamente visibles y palpables. En materia de homicidios dolosos hemos bajado en un 50%. En asaltos hemos descendido un 57%, voy a estar conforme cuando todo de 0, los homicidios, robo y demás, pero lamentablemente somos humanos, los problemas existen y estamos combatiéndolo. Soy consciente que la solución final de todas estas problemáticas es la educación, pero por el momento tenemos que hacer lo que podemos en base a nuestras necesidades.”

“Yo en la campaña asumí el compromiso de tener una ciudad más segura. Esto motivo a que creáramos un plan trianual de seguridad, por eso hoy en el COM tenemos 1068 cámaras operativas a lo que se van a sumar 58 en este trimestre y tenemos un proyecto de sumar 200 cámaras más. Tengo que destacar que esta gestión pudo llevar a muy buen puerto una negociación muy difícil con la empresa que provee las cámaras generando un ahorro de 14 millones de pesos como así también que a fines de 2019 las cámaras y equipamiento pasaran a formar parte del municipio y esto se lo debo a mi secretario de gestión económica.”

EMVIAL: “EL ENSANCHE DE MARIO BRAVO SERÁ UNA OBRA ÚNICA”

“Tenemos una obra extraordinaria en carpeta que es el ensanche de Mario bravo entre Martínez de Hoz y Edison. Esto va a significar el agregado de 4.15 metros a cada lado de la calle por un largo de 45 cuadras. Va a estar demarcada en toda su extensión, se van a remodelar todos los semáforos y la accesibilidad para los peatones. Será única. Esta obra se calcula que va a beneficiar a 50 mil habitantes de los barrios más cercanos, sin contar las épocas de verano. También esta previsto el recambio de luminarias en toda la zona costera desde constitución hasta Juan b justo”

“Si tuviera que asfaltar una calle propia, llamaría al EMVIAL. Hoy el EMVIAL hace unos trabajos que no hace ninguna empresa privada. Eso lo puedo asegurar. Yo los invito a ir a la calle Rivadavia entre Chaco e Italia y vean la terminación de los trabajos realizados allí. Y si eso no les alcanza vayan por San Juan y vean el cruce con Ituzaingo y vean cómo se trabajó ahí. El EMVIAL trabaja y trabaja en serio. Es como Atila, que por donde pasaba no crecía más la hierba. Por donde pasa el EMVIAL, no se rompe más el asfalto.”

CULTURA: “INVERTIMOS EN EL COLÓN Y LE DIMOS

CONTINUIDAD A LA NOCHE DE LOS TEATROS”

“La Secretaría de Cultura y las políticas de gestión cultural siempre han estado en la picota pública, en algunos medios. Sin embargo, hay muchas acciones que se realizaron. Se invirtió 1 millón de pesos para poner en valor el frente del Teatro Colón. Es verdad que 4, 5 o 6 años, antes de mi gestión se prometió que se iban a hacer trabajos y nunca se hizo nada. Al límite que yo tuve que traer a mi propio despacho en varias oportunidades al presidente del Club Español para convencerlo de que no nos sacaran el Teatro Colón.”

“Estuvimos a un segundo de perder el teatro por la desidia de otros administradores que no hicieron absolutamente nada. Y nosotros -que no teníamos dinero- tuvimos que destinar 1 millón de pesos para poder hacer la reposición de una estructura que corría el peligro de caerse. Nos queda el interior del teatro, que -Dios mediante- también vamos a resolver. Y arreglaremos algunos temas administrativos con la Sociedad Española. Creemos que todo va a salir bien.”

“También se reeditó La Noche de los Museos. Por allí pasaron más de 15 mil vecinos y turistas. El ciclo Traiga Su Manta y Escuche -que prácticamente pasó desapercibido a mi criterio- tuvo 58 funciones que atrajeron a más de 25 mil espectadores en Villa Victoria. La Noche de los Teatros y la Recreación -que nació en esta gestión- permitió que más de 35 mil vecinos accedieran a entradas para disfrutar de la propuesta cultural de la temporada. La red de Bibliotecas Públicas brindó más de 110 mil servicios y consultas bibliotecarias, a pesar de cuestiones presupuestarias. Eso se va a mejorar.”

“Quiero señalar dos cosas. La Orquesta Sinfónica Municipal incorporó después de muchos años varios integrantes, cumpliendo así con un viejo reclamo del sindicato. Y se hizo por concurso. Hace muy poco tiempo se realizó un enorme festival al que acudieron miles de personas, algo nunca visto en la ciudad, en donde por primera vez en la historia cultural de Mar del Plata se presentó la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires. Y ahí no termina todo: se crea una escuela de teatro y de danza con profesores del Teatro Colón de Buenos Aires, por un trabajo que realizó Cultura en combinación con el EMTUR y que permitirá que Mar del Plata cuente con una extensión del Teatro Colón aquí. Este no es un dato menor y es algo que se debe considerar.”

“Estamos con la Orquesta Infanto Juvenil bajo la batuta de Claudio Corradini. Vamos a trabajar con Educación para invitar a los establecimientos. Vamos a tratar de recuperar el Festival Piazzolla y lanzaremos un ciclo de semanas culturales: en una habrá folklore, en otra rock, en la siguiente jazz y así seguiremos.”

RESTAURACIÓN DE MONUMENTOS: “CULTURA

ES TAMBIÉN CUIDAR NUESTRO PATRIMONIO

“Nadie vio los monumentos valiosísimos tirados por todas partes en Mar del Plata. En las plazas hay monumentos que cuestan fortunas porque las empresas que los hicieron ya desaparecieron, son de origen europeo. Fueron hechos por artistas. Y hay otros que tienen un valor histórico incalculable, como el caso de las farolas de Plaza Mitre. Eso estaba olvidado, oxidado, podrido, tirado. Y eso es cultura, señores. Entonces no traten de ver la cultura con un solo ojo. Van a comprender mejor la realidad. Nosotros estamos recuperando todo ese patrimonio gracias al trabajo de Costanza Addiecchi.”

“Y es increíble como la gente se suma espontánea y naturalmente. Los que circulan por las plazas para escucharla, porque el pueblo, el gran pueblo está ávido de conocer el origen de esos monumentos. Nosotros tenemos la obligación ética y moral de conservar esos monumentos. No importa si a nosotros nos gusta o no, tenemos esa obligación.”

EMDER: “SE TRABAJÓ MUCHO Y QUEREMOS

PAGAR LOS POLIDEPORTIVOS Y TERMINARLOS ”

En cuanto al deporte, quiero aclarar algo importante. Los Polideportivos son una excelente idea, un excelente proyecto. Son absolutamente útiles para lograr educación, cultura, deporte y sacar a los chicos de la droga. Nos quedan dos polideportivos: uno en el barrio Centenario y otro en la zona de Camet. Esos polideportivos no estaban terminados cuando yo asumí. Le pedí recursos al ministro de Deportes y esos recursos no llegaron. Estamos tratando de terminarlos, pero quiero recordar que esta administración no es ajena ni es insensible y comprende perfectamente la importancia que tienen estos polideportivos para su gente. Y por lo tanto, vamos a ajustar los recursos para ponerlos en funcionamiento lo antes posible.

“Hay otro elemento más, que es el tema del Parque de los Deportes. Luego de su remodelación –para la realización de los Juegos Panamericanos- apareció el problema del mantenimiento de esas instalaciones.

TRÁNSITO: “MEJORAMOS PERO FALTA”

“Durante 2017 se intensificaron los controles y operativos de alcoholemia. Cuando asumí la gestión fui a conocer al titular de Tránsito, Miguel Grassi Muñoz y le pregunté cuántos equipos tenían para hacer alcoholemia. Y tenían uno soplo. Actualmente, hay once en uso mejoramos pero falta. Y en eso estamos”

INSPECCIÓN GENERAL: “UN LOGRO

FUE QUE TUVIERA TRANSPARENCIA”

“Uno de los grandes logros de la gestión fue que Inspección General Tuviera transparencia. Inspección General es la dependencia que más complejidad tiene en cuanto a los controles que realiza. Además, está siempre en peligro, por los choques permanentes en la vía pública con infractores.”

“Una ciudad turística debe tener publicidad porque eso da luz, da alegría y permite recaudar: todo junto. Reconozco el trabajo de los encargados de redactar un Código de Publicidad que fue aprobado por el HCD. Y ya se están viendo los resultados. Mar del Plata está mucho más iluminada, mucho más alegre, Esto implica también un control para que todo el mundo le pague al Estado lo que se le debe, Esto es, darle al César lo que es del César.”

“Mar del Plata logró lo que no pudieron otras ciudades: que se realicen fiestas electrónicas sin tener que lamentar pérdidas humanas. Este fue un gran logro de todo el equipo.”

OBRAS SANITARIAS: “UNA EMPRESA

ORGULLO, QUE TIENE MAS PARA DAR”

“Obras Sanitarias es un orgullo para Mar del Plata. Se ha trabajado muy bien en la planta depuradora de residuos cloacales, que según el Ministro de Interior será habilitada para fin de año. Esta planta va a permitir quitar de los residuos locales no solo los sólidos sino que también los aceites, las grasas y las harinas. Es una gran obra OSSE está trabajando en ello. Una obra nueva que también es importante es el Acueducto Oeste. Son 25 pozos que permitirán dotar de agua corriente a muchos sectores de la zona Sur de la ciudad y asegurar el suministro en verano, sobre todo de los balnearios del sector. Y se está terminando el Centro de Abastecimiento Tucumán.”

EMTUR: “LA CONECTIVIDAD FUE CLAVE ”

“Hubo una gran tarea este año del Ente de Turismo. Recuperamos la conectividad, en una política clara de equipo junto al gobierno nacional. Y la recuperación del tren también es algo para destacar. Pero quiero resaltar que en el tema aeropuerto se ha hecho un enorme trabajo. Yo he ido al aeropuerto cuando llegué a la gestión y no había nadie…ahora es increíble ver como ha cambiado eso: récord de viajes y conectividad con Mendoza, Salta, Rosario y las ciudades del sur. El éxito de la temporada de verano tiene que ver con todo esto”

OBRAS: “EN EMPRENDIMIENTOS PRIVADOS

HUBO UN CRECIMIENTO DEL 18%

“En 2017 se autorizó la construcción de 250 mil mts2 de emprendimientos privados en Mar del Plata de la mano del trabajo en conjunto con Nación y Provincia.”

“Entre le último trimestre de 2017 y el primero de 2018, se marcó un crecimiento del 18%. Esto es importantísimo. Son miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción.”