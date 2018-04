Natacha Jaitt le contesta a quienes la criticaron y prende fuego a mas de uno

Uno por uno, Natacha Jaitt fue respondiéndole y lanzando fuertes acusaciones vía Twitter a aquellos qu tcuestionaron su polémica participación en el programa de Mirtha Legrand (El Trece), donde asoció -sin pruebas- a periodistas, políticos e importantes figuras del medio con la investigación por abusos denunciada por el club Independiente.

En consecuencia, muchas figuras la criticaron fuertemente, al igual que a la diva y su producción, encabezada por Nacho Viale , por haberle dado ese lugar a la mediática. Entre ellos, estuvieron Luis Novaresio, Carla Peterseon, Mecedes Ninci, Luis majul y Jorge Rial.

A todos ellos, Jaitt le dedicó fuertes mensajes. “Quiero solidarizarme con mis compañeros que fueron injustamente agredidos y sin ningún tipo de prueba”, dijo Novaresio en su ciclo Debo Decir (América). Y él fue la primera nueva víctima de la mediática, que siguió lanzando acusaciones para todos lados.

“Te estimaba @luisnovaresio… que lastima. Te cuidé y no te nombré en la lista. Para no entorpecer la causa… Sé que esto lo haces por miedo. Y está bien, estás enfermo de pedofilia”, arrancó y siguió con tono amenazante: “Todo saldrá a la luz, muy pronto. Mientras seguí teniendo sexo con tu pobre gatito (Zoofilia)”.

Natacha Jaitt también acusó a Luis Novaresio.

Luego, siguió con Mercedes Ninci, con quien se había enfrentado en vivo en el programa de Mirtha. “Darle micrófonos a esta mujer y no frenarla fue muy triste”, lamentó la periodista y la mediática contraatacó: “Triste es que seas cómplice de pedofilia, abusos a las prostitutas de deptos y de la calle, etc. Amiguita de Vera y encima NO seas periodista de verdad. Rajá de los medios, como te sacan de todas partes por inútil”.

Jaitt y Ninci ya se habían cruzado en la mesa de Mirtha. Luego, la siguieron en Twitter.

También Carla Peterson cayó en la volteada. Mientras se desarrollaba el programa de Mirtha y Jaitt denunciaba a diestra y siniestra, la actriz tuiteó: “Nos merecemos más respeto”. “Vayan a un corte y pidan disculpas”. “Apaguen sus televisores”.

Obviamente, esto llegó a los oídos de Natacha, que le respondió a la actriz con un golpe bajo muy doloroso. “Ojalá no abusen de tu hijo y tengas que pedir disculpas vos. Ojo conmigo, te conozco del grupete del bar MILION cuando… mejor me callo. Ojo”.

Natacha Jaitt le respondió con todo a Carla Peterson.

“Vengan de a uno”, siguió en Twitter y continuó con Luis Majul, que había dicho que las denuncias de la mediática podrían entorpecer el avance de la causa. “Perdón @majulluis? NO voy a joder la causa. Lo único que te digo majulllll es que antes de hablar mires tu celular y hables con tus amigos personales”, desafió.

Natacha Jaitt le respondió a Luis Majul y Mercedes Ninci.

Tanto en Intrusos (América, a las 13) como en Pamela a la tarde (América, a las 15.30), también repudiaron el rol de Natacha en la mesa de Mirtha y ella salió con todo. “Ah… @rialjorge no te llamaron aún por los sobres de C. López? besos”, posteó, luego de escuchar al conductor decir que ella y Nacho Viale serían citados por la Justicia por injurias.

“Vamos con otro GIL. Sentíme Carlos Monti, cuanta guita vale atacarme y silenciar que están todos hasta las pelotas en @AmericaTV ? Mucha no es cierto? Acabas de perder mi silencio de tu vida tapada. También tengo para vos. Pero te voy a dar otro día, no mereces esta fama”, siguió contra Monti.

Natacha Jaitt también lanzó contra Carlos Monti.

El periodista de espectáculo estuvo al frente del ciclo de Pamela David. Igual, la conductora también la ligó: “Si hablo de ella… y lo haré… muy pronto. Guarden tuit”.

“Alguien puede pensar en los chicos abusados y contagiados de HIV en la tv?”, concluyó su catarata de tuits Natacha, intentando mostrarse compungida con el escándalo que no para de crecer. “Sigan temblando”, finalizó… hasta el momento.

