Las Juveniles de Asabal se preparan para el Argentino

Aunque restan más de cuatro meses para la disputa del Campeonato Argentino Juvenil de Handball, el PreSeeleccionado de Asabal Femenino ya comenzó las prácticas con un prometedor plantel que quiere repetir la buena actuación del 2017, en donde llegaron a la final.

Este sábado fue la segunda práctica de este nuevo, que se llevó a cabo en Punto Sur y contó con la participación de los entrenadores Alexis Lalla y Rodrigo Leguizamón, en tanto que también se hizo presente el Coordinador General de la Rama Femenina de Asabal, Guillermo Murakamai.

Luego de una entrada en calor, se comenzó a ver el nuevo plan de juego para esta temporada y las chicas realizaron diferentes ejercicios, tanto de ataque como de defensa, en las cual los entrenadores intentaron que se vayan adaptando al mismo.

Después de la práctica, Ludmila Amezcua comentó que “es una linda experiencia poder practicar con otros entrenadores, otras compañeras, nuevas jugadas. Está buenísimo poder juntarnos tanto tiempo antes para conocernos mejor, armar bien el equipo para ir con todo al torneo”.



La armadora de Ferro de Olavarría añadió que “hay un buen equipo, muchas buenas jugadoras. Son varias horas de viaje para poder estar presente en los entrenamientos, pero vale la pena para llegar a tener ese lugarcito que queremos para el torneo”.

Bianca Dorso, extremo de Once Unidos, dijo que “la estoy pasando muy bien, al ser primer año de juvenil y las otras chicas casi todas de segundo se vuelve un poco más complicado, pero está muy bueno poder tener otros entrenadores y ver cosas diferentes al club. Está bueno entrenar antes para unir al equipo, plantear bien las jugadas y que las cosas nos salgan mejor en el torneo”.



En tanto que Sabrina Nery Huerta contó que “está muy bueno tener una parte física en los entrenamientos, que antes no lo hacíamos, como nos conocemos bastante a pesar de las chicas, nos entendimos bien en la cancha”.



La central de Norte opinó que “antes hacíamos todo muy apresurado sobre el torneo, estos son entrenadores son de armar muchas jugadas, había que cambiar la metodología para entrenar mejor. El año pasado me sentí muy cómoda con ellos, el grupo está muy bien, somos todas muy unidas”.

Lucia Ferraro, pivot de Acha, dijo que “me gustó mucho la práctica, desde temprano, con bastante exigencia, me siento mucho más cómoda practicando con tanto tiempo antes, porque quizá llega el momento del Argentino y no nos entendemos, y nos empezamos entender directamente en el torneo, entrenando tanto tiempo antes es mucho mejor”.



Los entrenadores también comentaron como será esta nueva temporada al frente del equipo. Alexis Lalla contó que “durante estos entrenamientos comenzamos a trabajar la nueva idea de juego que marcará una línea en Asabal, las chicas que vinieron van comprendieron la nueva metodología. Consiste en trabajar mucho la subida rápida de pelota, jugar al contraataque, tener una defensa más activa, proponer nosotros y en ataque trabajar movimientos de inicio, tener mucha movilidad de jugadores”.

El hombre de Norte expresó que “el objetivo es siempre estar en la final, el plantel tiene la base del año pasado y hay chicas que subieron desde Cadetas con gran nivel”.



Por su parte Rodrigo Leguizamon dijo que “estuvo buena la práctica, por ahora no se pudieron sumar todas las chicas, esperemos que en los próximos estén todas. Primero en los entrenamientos estamos con la parte física, que la coordina un preparador físico de la Asociación, después hay una entrada en calor en general y luego la parte más específica de juego”.

Quien se desempeña en Acha agregó que “está bueno entrenar tanto tiempo antes para conocerlas más, hay varias que son de afuera de Mar del Plata y nos da más tiempo para trabajar situaciones más concretas”.