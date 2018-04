Carlos Arroyo pidió “terminar de una vez por todas con las grietas”

El Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo encabezó este lunes el acto conmemorativo por el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra en Malvinas, a 36 años del combate. El encuentro se realizó en el monumento a los Caídos, ubicado en Córdoba entre Diagonal Alberdi y 25 de Mayo.

El acto contó con la participación de integrantes de distintas agrupaciones de excombatientes y veteranos de Malvinas, representantes de las diferentes Fuerzas Armadas, funcionarios del gabinete municipal, concejales, legisladores provinciales y distintas organizaciones que no quisieron quedar al margen de la ceremonia, que tuvo –además- una notable afluencia de público.

“Se hace extremadamente difícil hablar en esta fecha, que no es una fecha común, ni un día más”, declaró Arroyo en el comienzo de su alocución. “Yo creo que hoy estamos aquí reunidos para rendir tributo a un conjunto de hombres que se jugaron todo lo que tenían por la Patria. Es decir, por la tierra de los padres, según la traducción literal del término Patria.”

“Venimos de una festividad religiosa como lo es la Pascua. Y la Pascua es el triunfo de la vida por sobre la muerte. Y tiene mucho que ver con lo que estamos nosotros viviendo hoy (por el lunes) porque en realidad, aquellos granaderos del siglo 20 que hoy recordamos, no murieron. Nadie muere mientras que otro lo recuerde: esto es así. Solo mueren aquellos que desparecen del recuerdo. Y en ese sentido podemos decir que tenemos ejemplos en nuestro país que no van a morir jamás, como San Martín, Belgrano, Güemes, Brown, Illia o Favaloro”, agregó el intendente.

En ese sentido, el jefe comunal hizo referencia a la causa Malvinas como símbolo de unidad entre los argentinos. “El país necesita como nunca una sustancia –a la que podríamos llamar de ligamento- para que se termine con las grietas y con los datos menores que a veces nos dividen. Y ese gran ligamento es la causa Malvinas”, afirmó.

“Ese 2 de abril del 82 lo recuerdo perfectamente”, prosiguió el intendente. “Era un día gris, frío y con lluvia. Y también recuerdo que -mirando por una ventana- me di cuenta que sentí en mi propio espírtitu la llama que habían encendido los hombres de Mayo, los julio de 1816. Por ese entonces, yo enseñaba Historia y siempre me preguntaba cuáles serían los sentimientos de aquellos patriotas. Después, lamentablemente, vino un proceso de desmalvinización, porque deben saber ustedes que las grandes potencias hacen guerras físicas y guerras psicológicas. Y acá hubo una tremenda guerra psicológica. La idea era separarnos, dividirnos, enfrentarnos y convencernos de que Malvinas era una causa menor. Y eso es falso. Como dice la canción de las Islas, no habrá olvido ni perdón. Las Malvinas son argentinas!”, exclamó Arroyo ante el aplauso cerrado de los asistentes.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el presidente del Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas Fernando Álvarez, quien dedicó un párrafo a destacar el trabajo conjunto de la entidad con la Municipalidad. Entre los puntos que destacó fue la creación de un Centro de Salud en su sede –y que trabaja de manera coordinada con el CEMA, con profesionales provistos por Salud municipal- y el trabajo de la directora de Restauración de Monumentos Históricos Costanza Addiechi, quien tuvo a su cargo la tarea de poner en condiciones el Monumento a los Caídos.

Luego de la colocación de ofrendas florales, fue el momento del tradicional desfile.