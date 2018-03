Monseñor Gabriel Meste lavó los pies de doce mujeres marplatenses

Con la celebración de la Cena del Señor, se celebró en la Iglesia Catedral, el jueves Santo. La misa presidida por monseñor Gabriel Mestre tuvo una nutrida participación de fieles. Esta eucaristía tiene como gesto profundo y significativo el lavatorio de pies, y en esta oportunidad el obispo eligió a doce mujeres, entre ellas a la hermana Marta Garaycochea trabajadora incansable por los más pobres en el barrio Las Heras, Marta (FOTO) la mamá de Lucía Pérez la adolescente asesinada en el sur de la ciudad; a Ana Laura Vulcano, representante de las comunidades del Sur, a Nora Pompa, delegada para la pastoral familiar, a su propia madre, Ana Luisa; entre otras mujeres.

“Estamos celebrando una vez más, con gozo y alegría y preparando nuestro corazón para la Pascua, un nuevo Jueves Santo. El mandamiento del amor, la institución de la eucaristía y el sacerdocio ministerial son los temas fuertes de todo Jueves Santo en la riqueza de los textos bíblico y de los signos de esta celebración”, inició diciendo en su homilía el obispo.

esús realiza el gesto de lavarse los pie s, significa entregarse, tener la capacidad de vivir de pequeños o grande detalles que reflejan la dinamica propia del amor, que tiene que ver con la humildad, la capacidad de entregar, y de dar la vida, eso es el amor en clave cristiana. ¿Cómo estamos amando en todos los niveles de nuestra vida, en la pareja, con los hijos, en los ámbitos sociales, lúdicos, deportivos, en los ambientes laborales estudiantiles? ¿Estoy amando dando la vida o vivo desde la “caricatura del amor”, parcialidades que no reflejan esto de dar la vida?, manifestó el obispo explicando las palabras de Jesús en la Última Cena “Amense los unos a los otros, como yo los he amado”. “El mandamiento del amor, tiene que ser bien entendido y para eso Jesús nos regala el gesto del lavatorio de pies. En la antigüedad y actualmente corremos el riesgo de entender mal la palabra amor, y referirla a situaciones parciales o particulares; y que en algunos casos no tienen que ver con el amor, por ejemplo cuando hay un intento de dominación del otro o actitudes egoístas, y termina siendo totalmente lo contrario. J¿Cómo estamos amando en todos los niveles de nuestra vida, en la pareja, con los hijos, en los ámbitos sociales, lúdicos, deportivos, en los ambientes laborales estudiantiles?, manifestó el obispo explicando las palabras de Jesús en la Última Cena “Amense los unos a los otros, como yo los he amado”.

Sobre la institución del sacerdocio, que hoy también se recuerda; Mestre pidió “orar por los sacerdotes, por las vocaciones sacerdotales, los seminaristas”.