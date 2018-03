La Madrugá de Sevilla concluye sin avalanchas ni incidentes graves gracias al blindaje policial

La Madrugá de Sevilla, es una de jornadas de Semana Santa, que reúne a miles de personas congregadas a lo largo de las calles para asistir a las procesiones de las distintas cofradías.

Para evitar las avalanchas provocadas en los últimos años, que causarón pánico y heridos en la Madrugá, en esta ocasión, se “blindó” la ciudad como nunca, fue la jornada procesional más vigilada de la historia con tecnología punta y con cerca de dos mil policías merced a lo cual ha terminado sin incidentes graves.

Atrás quedarón las avalanchas del año pasado, cuando una pelea y gritos de “Alá es grande” desencadenaron una oleada de pánico que se transmitió en cuestión de segundos por todo el centro de la ciudad y la multitud, que sin saber el motivo, corrió despavorida al paso de las hermandades. Hubo más de una decena de heridos y diez detenidos.

Este año, en el que la alerta por atentados terroristas sigue estando en el nivel 4 de 5, el Ayuntamiento de Sevilla, la Delegación del Gobierno en Andalucía y varias empresas tecnológicas han desplegado un dispositivo de seguridad 3.0 en la Semana Santa más propio de una película de ciencia ficción. Cámaras con sensores capaces de realizarreconocimientos faciales casi instantáneos, luces inteligentes para iluminar una calle en caso de avalancha y altavoces para lanzar mensajes tranquilizadores, entre un amplio catálogo de medidas para que nada enturbie el desfile de las hermandades.

Un policía nacional vigila entre las filas de nazarenos de la Esperanza de Triana.

Un dispositivo sin precedentes ha dado resultado y la noticia este Viernes Santo es que no hay noticia en la Madrugáporque todo ha discurrido dentro de la más absoluta normalidad. No hubo avalanchas, ni incidentes graves, ni escenas de pánico, ni gente aterrorizada corriendo por las calles del centro.

Tan sólo se ha registrado un pequeño incidente, nada comparable a los del año pasado, cerca del puente de Triana, por donde ha procesionado la Esperanza de Triana. Fuentes municipales han informado de que a las 3.34 de este viernes se ha producido un conato de carrera en el cruce de Reyes católicos con Marqués de Paradas.

Este intento ha durado aproximadamente 10 o 15 segundos hasta que ha sido frenado por la intervención de la Policía con la colaboración ciudadana. En el mismo momento se han realizado varias identificaciones de personas que, según los testigos, pudieron haber causado el incidente.

Las fuentes consultadas han precisado que la “rápida reacción” policial ha contribuido a “neutralizar” por completo este conato de carrera. Esta inmediatez se consigue, en parte, gracias a las más de cien cámaras de vigilancia instaladas, con las que incluso es posible contabilizar el número de personas que se concentran en un determinado momento en un sitio concreto.

Otra clave del éxito de la Madrugá ha sido el “cambio de mentalidad de la gente”, según las fuentes consultadas. Cuando la Policía ha tenido que acudir a un punto de la ciudad, pese a las aglomeraciones, la ciudadanía ha abierto el paso, lo que no había ocurrido en años previos.

Los mensajes de la Policía Local de Sevilla sobre cómo actuar parecen haber dado resultado. “Antes de correr, empujar o gritar mira hacia dónde viene el ruido, comprueba si ocurre algo y colabora con las autoridades. Si gritas, el ruido aumenta“, han lanzado a través de las redes sociales los servicios de emergencias durante esta Semana Santa.

A la tranquilidad de la Madrugá también ha contribuido que la venta de alcohol se ha restringido al máximo hasta en los bares a partir de ciertas horas y al paso de las hermandades. El control policial también ha erradicado prácticamente “el botellón’, consumo masivode alcohol en lugares públicos, muy presente en las calles del centro de Sevilla en los años anteriores.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa