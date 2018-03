“No me mates” sube a escena en La Bodega del Auditorium

La premiada obra “No me mates” (Estrella de Mar “Mejor unipersonal” y seleccionada por orden de mérito como una de las obras ganadoras para participar de la 8° Fiesta Provincial de Teatro Independiente San Nicolás 2018) se presenta el viernes 30 de marzo a las 22 horas en la Sala Bodega del Complejo Auditorium (ubicado en Bv. Marítimo 2280).

El premiado director y dramaturgo Atahualpa Pintos presenta “No me mates, el miedo a morir es más fuerte que las promesas de amor”, un unipersonal dramático donde el actor Nicolás Pecollo encarna el personaje de Esteban, un abogado que tiene la impronta de un animal depredador mientras su armonía estética y su mirada lo hacen un tipo convincente. Su vorágine en el ámbito jurídico lo convirtió en víctima y victimario, en defensa y acusador de sí mismo.