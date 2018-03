Axel Kicillof sin fltro: “Dónde la gente la necesita, la gobernadora no está”

Axel Kicillof recorrió este miércoles la ciudad de Mar del Plata junto a la legisladora nacional, Fernanda Raverta, participando a su llegada de la concentración de jubilados y pensionados en las inmediaciones de la sede del PAMI que reclamaban por el recorte de prestaciones. Luego, mantuvo reuniones con representantes sindicales y con los sectores económicos y productivos de la Ciudad.

“Estamos en Mar del Plata, como recorremos toda la provincia, porque es tiempo de estar con la gente y de escucharla. Hay una gobernadora que tiene muy buena prensa que no se condice con su gobierno. Dónde la gente la necesita, la gobernadora no está” aseveró Kicillof y resaltó: “Cuando el gobierno nacional avanza con sus políticas neoliberales: bajar salarios y jubilaciones, aumentar tarifas, la gobernadora no defiende a los bonaerenses, se hace la distraída”.

Por la noche, Kicillof y Raverta brindaron una charla en el Aula Magna de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ante un auditorio colmado, el diputado nacional resaltó: “Ante un gobierno que impulsa el individualismo, el sálvese quien pueda, nosotros seguimos apostando a la construcción colectiva”.

“Nos van a querer convencer que hay que entrar al mundo a cualquier costo, nosotros no creemos en un país dependiente, no creemos en una Argentina sin orgullo. Queremos una Argentina de trabajo, de industria, de ciencia y tecnología, en una Argentina para todos los argentinos” resaltó Kicillof en el marco de la charla “El regreso del neoliberalismo a la Argentina y el desafío de una nueva alternativa nacional, popular y democrática”.

“Nuestro compromiso es acompañar la lucha de los trabajadores para enfrentar las medidas del ajuste neoliberal que están llevando a cabo Macri y Vidal” reafirmó el diputado nacional.

“Es un trabajo de hormiga pero no hay que dejar de hacerlo. Las pérdidas de puestos de trabajo, la desindustrialización, la situación de las pymes, como el endeudamiento presentan un panorama complejo pero tenemos el compromiso de trabajar para revertirlo” enfatizó Kicillof.

En el comienzo del encuentro, Fernanda Raverta aseguró “Ante la situación que está viviendo Mar del Plata y el país tenemos la responsabilidad y la obligación de construir una Argentina para todos y todas.

“Por eso sabemos que es indispensable que el 10 de diciembre del 2019 tiene que ser el último día que la Derecha gobierne la Argentina y somos los suficientemente maduros, para entender que tenemos que construir un gran frente electoral, con acuerdos programáticos, con todo el arco verdaderamente opositor a este modelo. Si redoblamos los esfuerzos, habrá 2019 en Mar del Plata, en la Provincia de Bs As y en la Argentina.”

Finalizando el encuentro, Kicillof convocó a los presentes: “Es nuestro desafío construir una nueva alternativa nacional, popular y democrática. Para que haya 2019 hay que recorrer la provincia y el país. Y hay que hacerlo ahora. No hay más tiempo para especular ni para mezquindades, hay que estar a lado de la gente, escuchándola”.