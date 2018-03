El Concejo se suma a la propuesta de Julio Aro para el Nobel de la Paz

En la reunión de Educación y Cultura, a partir de un proyecto del Presidente de dicha comisión, el Concejal Mario Rodríguez, se decidió por unanimidad que el Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon adhiera a la iniciativa promovida por la Universidad Nacional de Mar del Plata, para postular al Premio Nobel de la Paz, en forma conjunta, al marplatense Julio Aro, ex combatiente y principal impulsor de identificación de los soldados argentinos enterrados en Malvinas, y a Geoffrey Cardozo, el soldado británico encargado de reunir los cuerpos y construir el cementerio de Darwin en 1982.

Julio Aro, ex combatiente de Malvinas, es el principal impulsor del proceso de identificación de los soldados argentinos enterrados en el cementerio de Darwin.

Desde la Fundación No Me Olvides, presidida por el propio Aro, se llevó adelante desde 2008 un proyecto para identificar a los 123 argentinos caídos en Malvinas enterrados en el cementerio de Darwin bajo la placa: “Soldado argentino solo conocido por Dios”. El año pasado 88 soldados fueron identificados y sus familiares viajaron para estar en el lugar donde yacen sus hijos.

Todo comenzó cuando Aro volvió a Malvinas en 2008. Ese viaje transformó su vida. Recorrer nuevamente las islas, reencontrarse con cada uno de esos 60 días que pasó allí durante la guerra. Pero, sobre todas las cosas, por la consternación que le causó leer en las placas negras al pie de las cruces de 123 tumbas en el cementerio de Darwin: “Soldado argentino sólo conocido por Dios”. Fue en ese momento que Julio Aro decidió iniciar una cruzada, la cual ha alcanzado su cometido final.

La Fundación “NO me olvides”, es el resumen de su incansable trabajo. Aro creó ese espacio para “velar y favorecer la mejora en la calidad de vida de ex combatientes y sus familiares”. Pero su principal cometido fue visitar a cada una de las familias de los solados cuyos cuerpos yacen en el frío suelo isleño como NN, con el fin de dar comienzo al trabajo de su identificación.

El ex combatiente de Malvinas dijo que tuvieron muchas trabas para poder lograr lo conseguido pero señaló que “no nos olvidamos pero no queremos detenernos en reproches; fue una tarea titánica”. De todas formas, reveló que “es increíble pero las tres personas que más nos ayudaron fueron ingleses”.

Julio Aro recibió hace algunas semanas la distinción “Dos rosas por la Paz” en Londres, junto al músico Roger Waters, la directora editorial de Infobae, Gabriela Cociffi, y Geoffrey Cardozo.

La iniciativa llevada a cabo por la Secretaría de Comunicación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, también contempla la postulación de Geoffrey Cardozo, el soldado británico encargado de reunir los cuerpos y construir el cementerio Darwin en 1982.

El secretario de Comunicación de la Casa de altos estudios, Alberto Rodríguez, dijo al respecto: “Venimos trabajando desde las áreas técnicas y académicas. Las universidades están legitimadas para proponer al Nobel de la Paz, es un orgullo enorme”.

Será una nominación conjunta. Además de Aro será elevado al comité elector el nombre de Geoffrey Cardozo, el soldado británico encargado de reunir los cuerpos y construir el cementerio Darwin en 1982. “La idea que tenemos desde hace un tiempo en la universidad es proponerlos a ellos dos”, anticipó Alberto Rodríguez, que aprovechó la presencia de Cardozo en una conferencia de prensa en Mar del Plata para hacer el anuncio. “Si bien la universidad puede ser el puntapié inicial, es una iniciativa abierta al resto de la comunidad y cuantas más adhesiones vamos juntando, más fuerza tienen las candidaturas”, señaló Rodríguez.