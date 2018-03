Graciela Fernández Meijide: “Por mí deberían darle la prisión domiciliaria a Alfredo Astiz”

Graciela Fernández Meijide se refirió a la lista que entregó el Servicio Penitenciario Federal al Poder Judicial, y que contiene varios nombres a tener en cuenta para prisión domiciliaria por enfermedad: entre ellos, se encuentra Alfredo Astiz.

“A determinada edad o con enfermedades terminales, deja de ser una condena y pasa a ser casi venganza mantener a una persona en prisión”, afirmó en declaraciones a radio La Red.

Luego, añadió: “Por mí, deberían mandarlo a su domicilio, con prisión domiciliaria, con la pulsera electrónica, que pudiera atenderse y eventualmente estar cuidado por la gente que designe él mismo o su familia”.



No obstante, la ex miembro de la Conadep aclaró que Astiz le“sigue provocando la misma reacción de siempre”, y completó: “Mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los derechos humanos si no considerarámos que todos, aún nuestro peor enemigo, tiene derecho a ello”.

“Ese enemigo un día no va a existir y nosotros tampoco, pero lo que tenemos que dejar sentado es cómo nos ponemos ante el derecho de las personas, más allá de nuestro desprecio y enojo, y hasta de nuestro odio”, postuló.



Gabriela Fernández Meijide se mostró a favor de la prisión domiciliaria de Astiz │ Foto: NA

Cuando le consultaron si, en el hipotético caso de que quien secuestró e hizo desaparecer a su hijo Pablo estuviera condenado y accediera al beneficio de la prisión domiciliaria, lo soportaría, Fernández Meijide respondió: “Me lo banco”.

“¿Por qué no me lo voy a bancar, si me banqué que fuera constitucional la obediencia debida, con lo cual se suspendieron todos los juicios, si me banqué que (Carlos) Menem diera los indultos? El asunto es qué hacemos, ¿Vamos contra la ley?”, agregó.

El represor está condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad. Meses atrás, el hombre había asegurado que “nunca” va a pedir perdón or defender a la “Patria” .