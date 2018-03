El Rápido y el Río Paraná siguen paralizados por los choferes de UTA

En el marco del conflicto que nuclea a los trabajadores de las empresas El Rápido y Río Paraná por sueldos adeudados, Sergio Medina, titular de la Unión Tranviarios Automotor, informó a “el Retrato…” que continuarán con la medida de fuerza hasta que paguen el total de lo que corresponde y se regularicen las condiciones de los colectivos.

La medida de fuerza dictada por la UTA ante el incumplimiento en el pago de salarios a trabajadores comenzó a hacerse sentir este lunes y hasta este miércoles continúa vigente. A su vez, la misma afecta a cientos de usuarios de Mar del Plata y ciudades vecinas como Tandil, Balcarce, Olavarría, entre otras.

“Falto liquidar del mes de febrero casi la mitad de los sueldos, así que tuvimos que tomar medidas al respecto. No puede ser que a la fecha que estamos no hayan terminado de pagar”, señaló el referente de la UTA, Sergio Medina, a la vez que aclaró que “para levantar el paro, lo que se pide es que tanto el Rápido como Río Paraná regularicen los sueldos y se controle el estado de los colectivos de las dos empresas bajo dos inspectores de la ciudad de La Plata”.

En relación a esto último detalló que, en este momento, se encuentran “en la dulce espera de que controlen los colectivos del Río Paraná y después continuarán por los del Rápido, lo cual es una situación complicada”.

En relación al encuentro que tuvieron a comienzos de esta semana con las autoridades de las empresas, indicó que “en esa reunión dijeron que iban a pagar los sueldos, pero todavía no se pagaron. Si el Inspector de transporte no regulariza las condiciones de los colectivos no se va a levantar la medida, porque no se puede correr el riesgo que haya un accidente por el bien de los trabajadores y de los usuarios”.

“La medida de fuerza empezó el día lunes con los tra bajadores de Río Paraná y el miércoles con los del Rápido, ambas empresas por la misma situación”, aclaró Medina a la vez que comentó que el paro se va a extender “hasta que los inspectores terminen de examinar los coches”.

Por último, afirmó: “No podemos correr riesgos, porque el parque automotor del Río Paraná y el Rápido no ha tenido cambios, se quedan muchos tirados en la calle y hay riesgo de tener un accidente, pero también sobre todas las cosas no le pagan a los compañeros. Asique son dos temas complicados”.

“El diálogo nunca se corta, pero yo más que hablar quiero que cumplan con lo que estamos pidiendo que es lo legal y lo que corresponde. Esperamos que se puedan regularizar los sueldos y que se generen las condiciones dignas y necesarias para poder trabajar”, concluyó Medina en conversación con “el Retrato…”