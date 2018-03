Docentes rechazaron la propuesta salarial y llegan los paros…

En el marco del conflicto que nuclea a los docentes de la provincia de Buenos Aires, los gremios agrupados en el Frente de Unidad Docente decidieron rechazar la cuarta propuesta salarial que les hizo hoy el gobierno de la Provincia, que incluyó un 15% de aumento salarial pero dividida en dos cuotas, un plus de $6.000 por presentismo y un extra por capacitación.

En tal sentido, luego de una reunión en el Ministerio de Economía, la oferta de María Eugenia Vidal fue similar a las anteriores: el único cambio fue la incorporación de un monto extra por capacitación de $3.000 para quienes cumplan con 148 horas anuales fuera del horario escolar, lo cual fue la novedad de la reunión; además del de presentismo y 15% de aumento, en dos veces.

La cuarta oferta que les hizo el gobierno este miércoles y que ya fue rechazada por los gremios docentes mantuvo el 15% de aumento salarial pero dividida en dos cuotas y no en tres como se había planteado anteriormente; una vez más no incluyó la cláusula docente que reclaman los maestros desde el inicio de las negociaciones.

En cuanto al plus por presentismo, se mantuvo en los $6.000 para quienes no falten por motivos no contemplados. La Provincia también mantuvo las proporcionalidades del cobro en función de las inasistencias, como venía planteando: los que falten hasta 4 diìas anuales por motivos no contemplados, cobrarían el 75 % del monto total, es decir $4.500; y los que se ausenten hasta 8 diìas por motivos no contemplados, el 50% del monto total, es decir $3.000.

Después del paro de 48 horas a nivel nacional en el inicio del ciclo lectivo, los gremios docentes provinciales no volvieron a tomar medidas de fuerza, a pesar de la falta de acuerdo. De todas maneras, el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) definió antes de la reunión de este miércoles un plan de acción que incluye paros provincias y acciones distritales.