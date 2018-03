Alvarado cayó en Roca y deberá ir por su sueño a los Playoffs

Duele más por cómo se dió, por cómo se dieron los otros resultados y porque hizo méritos suficientes, en gran parte del partido, para quedarse con los tres puntos que lo hubieran depositado en el Pentagonal Final en busca del primer ascenso a la Primera B Nacional. Sin embargo, Alvarado no ligó ni un poco, pagó al falta de contundencia en el primer tiempo, se lo dieron vuelta en su mejor momento en la segunda mitad y terminó perdiendo 4 a 2 frente a Deportivo Roca en el cierre de la Zona Ascenso 1 del Torneo Federal A. Ahora, el “torito” deberá ir por el camino más largo, el de los playoffs, por el segundo boleto a la máxima categoría de ascenso.

La historia pudo ser diferente. Si alguna de todas las que tuvo en los 45′ iniciales hubiera entrado, podríamos estar hablando de otra cosa. Pero el fútbol se gana con goles y Roca tuvo pura contundencia, aprovechó cada ocasión que tuvo para golpear y terminó con el sueño pentagonal del Alvarado. Urquiza dos veces (una besando el palo y un gran remate desde afuera que sacó Paniccia), una de Albarracín en el arranque que le quedó muy arriba y la tiró por encima del travesaño, un tiro libre de Mantia que le sacó pintura al ángulo derecho y un disparo de Litre, abriendo el pie, que se perdió cerca del caño izquierda. Esas situaciones claras más el dominio territorial, el protagonismo y las ganas de ganarlo, hicieron merecedor de algo más al conjunto marplatense. Del otro lado, Rago tuvo que actuar, como siempre, mostrando su fuerza de piernas para cortar ocasiones que no se terminan de transformar en claras por la lectura del “1”.

El complemento fue totalmente distinto. Porque no tuvo freno. Sorprendió Roca a los 4′, en su primera clara de la tarde, cuando Ruiz asistió a Fernando Fernández que definió y puso arriba al local. Fue un baldazo de agua fría para el “torito” que sufrió una de las máximas del fútbol que dice que “los goles que no se hacen en un arco se pagan en el propio”. Sin embargo, trató de mantener la calma, le costó volver a tomar el protagonismo, pero después de que Ruiz se perdiera el segundo, reaccionó y se lo llevó por delante. A los 11′, cuando esperaban para entrar Gautier y Caro, Litre recibió haciendo la diagonal y definió bárbaro para el 1 a 1. Tres minutos después, falló la defensa, Wilson Albarracín apareció por el segundo palo y, en un abrir y cerrar de ojos, Alvarado estaba arriba y logrando la deseada clasificación.

Podía pasar cualquier cosa, el “torito” no podía meter el partido en el freezer y se seguía jugando a todo ritmo. Deportivo Roca no terminaba de lastimar, pero era de ida y vuelta. Así como el equipo de Giganti cambió la historia en un ratito, el local hizo lo mismo. A los 25′, Aguirre asistió al ingresado Diego Guevara que no perdonó para igualar las acciones y, 4′ después, Nicolás Trecco metió doble enganche, definió perfecto, superó a Rago y selló el 3 a 2 para el dueño de casa con poco más de un cuarto de hora por jugar. El resto fue desesperación de Alvarado que perdió lucidez. Encima, la deseperación también creció porque los resultados, en ese momento, indicaban que el empate también lo clasificaba. Pero no pudo, esa igualdad nunca llegó (al final Juventud Unida dio vuelta el partido en San Luis y lo obligaba a ganar), y en el cierre, de contra ataque, con todo el “torito” jugado, Ortiz la manejó, Trecco la empujó y Roca aseguró la victoria por 4 a 2.

Un duro golpe para Alvarado que hizo méritos para ganarlo, pero cometió errores que lo llevaron a la derrota. Duele más porque no se consiguió el objetivo primario que era ganar, ya que los tres puntos lo hubieran depositado en el Pentagonal. Ahora habrá un camino más largo, más difícil, por el segundo ascenso, para el que el “torito” seguirá trabajando, esperando rival y soñando con ese pasaje a la Primera B Nacional que tanto se hace desear.

Sintesis

Deportivo Roca (4): Maximiliano Paniccia; Juan Cifuentes, Federico Rodríguez, Guillermo Aguirre y Jonathan Valenzuela; Fernando Fernández, José Lincopán, Fernando Fernández y Facundo Ruiz; Nicolás Trecco y Kevin Guajardo. DT: Mauro Laspada.

Cambios: ST 20′ Diego Guevara por Fernández, 26′ Alejandro Ortiz por Mannara y 33′ Brian Toro por Guajardo.

Alvarado (2): Juan Francisco Rago; Emanuel Urquiza, Federico Paulucci, Tomás Mantia y Mauro Castro; César Cocchi; Gonzalo Lucero, Marcos Litre, Walter Erviti y Francisco Molina; Wilson Albarracín. DT: Mauricio Giganti.

Cambios: ST 13′ Matías Caro y Hernán Gautier por Erviti y Castro, 31′ Jonathan La Rosa por Urquiza.

Goles: ST 4′ Fernández (DR), 12′ Litre (A), 15′ Albarracín (A), 28′ Guevara (DR), 29′ y 46′ Trecco (DR)

Incidencias: ST 34′ expulsado Valenzuela (DR).

Árbitro: Lucas Novelli Sánz, de Tandil.

Estadio: “Luis Maiolino”.

Resto de la fecha

Villa Mitre 3 – Desamparados 1

Juventud Unida 2 – Gimnasia de Mendoza 1

Ferro de Pico 1 – Estudiantes de Río Cuarto 0

Zona Ascenso 2

Chaco For Ever 3 – Unión de Sunchales 0

Defensores de Belgrano 1 – Central Córdoba (SdE) 0

Crucero del Norte 1 – Sportivo Belgrano 0

Gimnasia y Tiro 1 – Sarmiento de Resistencia 1

Posiciones – Zona Ascenso 1

Estudiantes Río Cuarto…15 puntos (C)

Gimnasia de Mendoza…14 (C)

Juventud Unida Universitario…13 (C)

Alvarado…10

Deportivo Roca…9

Desamparados…8

Villa Mitre…5

Ferro de Pico…5