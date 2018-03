Agónico triunfo del Seleccionado Juvenil marplatense de rugby en Salta

El Seleccionado Juvenil de Mar del Plata consiguió un triunfo agónico en Salta. Con todo el partido abajo en el marcador, consiguió un try en la última jugada, empató y la conversión le dio el triunfo 13 a 11 en el debut del Campeonato Argentino.

No fue el mejor partido en cuanto al juego. Si bien empezó al frente con un penal de Lisandro Rodríguez a los 4 minutos, de a poco perdió la pelota, Salta golpeó a los 10 con un try del fullback Marcos Reyes y todo fue cuesta arriba.

Si bien no se modificó el marcador en los primeros 35 minutos y Salta se fue al frente 5 a 3, el Trébol no tuvo pelotas de calidad en ataque y en defensa sufrió varios sobresaltos. La poca efectividad en ataque del equipo local, le impidió sumar más puntos, pero oportunidades no le faltaron.

En el comienzo del complemento todo empeoró. A los 3 un penal de Alegre aumentó el marcador para Salta, sobre los 7 fue amonestado Juara y Mar del Plata jugó 10 minutos con uno menos, en tanto que otro penal a los 11 minutos, dejó las cosas 11 a 3 para Salta.

Fueron más de 20 minutos en los cuales Mar del Plata intentó por todas las vías pero no podía entrar al ingoal de Salta. Parecía que se escapaba el partido, pero los jugadores pusieron todo lo que tenían y dieron vuelta un resultado que parecía imposible.

A dos minutos del final tuvo un penal a los palos y los entrenadores decidieron meter de a tres para luego ir por el try de la victoria. Así Rodríguez acertó y las cosas quedan 11 a 6.

La actitud de los jugadores revirtió el partido consiguiendo varios penales y una jugada final de la primera línea, con un hermoso offload de Franco Pechia para el try de palomita de Santiago Bonavento, que hizo explotar al banco del Trébol.

El partido 11 a 11, conversión para nada sencilla, pero Lisandro Rodríguez tuvo la madures para acertar el envío y sumar los dos puntos que le dieron el triunfo agónico a Mar del Plata.

Con estos cuatro puntos el Trébol estaba un punto por debajo en la tabla de Buenos Aires, que ganó con bonus 35 a 7 ante Santa Fe.

La próxima semana, en cancha de San Ignacio, el Trébol recibirá a Santa Fe, en el segundo partido de la zona, antes de viajar al Concentrado en Abril.

Síntesis

Salta (11): José Latigano, Gerónimo Marsal, Luciano Mayorga; Mateo Bruera, Juan Pablo López; Ignacio Sola, Ignacio Marquieguez, Nicolás Sarmiento; Mateo López Fleming, Ramiro García Ascarate; Juan Dellamea, Tadeo Alegre, Leonardo Gea, Pedro Mainoli; Marcos Reyes

Cambios: Indalecio Amerisse por Sola; Santiago David por Mainoli; Jerónimo Leopolos por Marsal; Bernabé López Fleming por García Ascarate; Bautista Marquieguez por Latigano; Baltazar Ozu por Reyes.

Entrenadores: Javier Roman, Mariano Uriburu, Felix Fernandez, Emilio Amadeo.

Mar del Plata (13): Santiago Bonavento, Matías Juara, Franco Pechia; Mikael Bloom, Tomás García Fierro; Ignacio De Siena, Martín Román Leoz, Pedro Haugaard (C); Santiago Martínez Etayo, Sebastián Adorisio; Julián Soberon, Bautista Tejerina, Conrado Muzio, Tomás Etchepare; Lisandro Rodríguez.

Cambios: 0´ ST Agustín Ciancio por Bloom; 16´ ST Agustín Zelezen por Adorisio; 34´ ST Máximo Martínez por García Fierro.

Suplentes: Facundo Vazquez, Juan Bruno, Joaquín Rojas, Alejo Melin, Jerónimo Intervenuto.

Entrenadores: Fernando Reche, Darío Silenzi, Sebastián Bisso, Guillermo Estavillo, Jorge Di Iorio.

Primer Tiempo: 4´ Penal de Lisandro Rodríguez (MdP); 10´ Try de Marcos Reyes (S).

Segundo Tiempo: 3´ Penal de Tadeo Alegre (S); 11´ Penal de Tadeo Alegre (S); ´ Penal de Lisandro Rodríguez (MdP); 35´ Try de Santiago Bonavento convertido por Lisandro Rodríguez (MdP).

Tarjetas Amarillas: 7´ ST Matías Juara (MdP); 23´ ST Juan Pablo López (S); 32´ ST Indalecio Amerisse (S).

Referee: Pedro López Vildosa (Tucumán).

Cancha: Tigres (Salta).

Declaraciones :

Santiago Bonavento: “Jugar aca es muy dificil, con el calor, la humedad, la altura, muy cansados pero felices, no jugamos un buen partido, primer tiempo muy flojo, en el segundo mejoramos, ganamos por las ganas de ir adelante, tenemos dos huevos enormes”.

“Ellos se cerraban muchos, Pechia pedía la pelota, me puse de apoyo, pensé que lo metía él pero me terminó dando un pase y sólo la apoyé en el ingoal”.

Lisandro Rodríguez: “Estoy muy contento, por mi debut en el Argentino y de la manera en la que ganamos, no tengo palabras para expresar lo que siento después de ganar acá en Salta”.

“No teníamos los backs mucho juego, con los forwards penetramos, pero ellos tuvieron un gran partido, no pensamos que fueran a jugar de esa manera”.

“Era una gran responsabilidad la conversión final, al principio no quería patear por si la erraba pero practiqué mucho a los palos, era mi momento para responsabilizarme y ganar el partido”.