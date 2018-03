La segunda le costó más pero Sporting se trajo un triunfo de Uruguay

Sporting cosechó su segunda victoria en dos presentaciones en el Nacional de Clubes B de rugby luego de derrotar como visitante a Old Boys de Uruguay por un ajustado 19-13. El próximo compromiso para los “Maristas” será el domingo 25 contra Palermo Bajo de Córdoba en la Villa Marista.

El elenco marplatense salió a la cancha con Leandro Pizzolo, Federico Tehaux e Iván Ballesteros; Lucas Lastra y Federico Paruzzolo; Rodrigo Fernández Criado, Lucas Gasparri e Ignacio Castañón; Ignacio Mariño y Juan Evangelista; Juan Noceti, Pedro Área, Ignacio Roldán y Manuel Banus; Federico Spinelli. Con respecto a los 15 que vencieron a Lomas Athletic en el debut, Ignacio Parietti y Gastón García Argibay no fueron de la partida.

Empezó mejor el visitante y se adelantó 6-0 con dos envíos certeros de Juan Noceti luego de las infracciones cometidas por los uruguayos, una de las cuales fue sancionada con tarjeta amarilla dejando al local con un jugador menos. Luego llegaría el descuento de Old Boys, también mediante un penal, después Noceti ampliaría 9-3 con su derecha infalible, aunque un ataque peligroso de los locales en el cierre de la primera mitad les daría la delantera 10-9 luego de un try convertido. Además, la mala noticia para Sporting fue la sanción con amarilla para Pedro Area que se sumó a la de Ignacio Roldán unos minutos antes. No obstante, en la última, Noceti volvió a acertar para devolverle la delantera al visitante (12-10).

El segundo tiempo parecía comenzar complicado con una nueva amarilla, sancionada a Iván Ballesteros (no podrá jugar el próximo partido), pero Sporting se lanzó a jugar y pudo concretar debajo de los palos por intermedio de Federico Spinelli. La conversión de Noceti sirvió para estirar distancias en 12 minutos (19-10). A los 15´, en tanto, llegaría un nuevo descuento uruguayo mediante un penal (19-13).

Allí llegaron los cambios, con los ingresos de Mateo Biaín por Banus y Mariano Dramis por Lastra. Y en la mitad del segundo tiempo, el marcador no se movió pero Sporting se mantuvo en ataque. El equipo de Eduardo Etcheto estuvo cerca pero no pudo aprovechar dos scrums en las cinco yardas contrarias para poder marcar. Además, sufrió una nueva sanción, en este caso para Ignacio Castañón.

Más allá de esa baja, los “Maristas” pudieron defenderse de los embates del conjunto local para conseguir su segunda victoria en la Zona 2 del Nacional de Clubes B. Con el triunfo, acumulan 9 puntos en la tabla y el fin de semana que viene tendrán un exigente y clave compromiso.