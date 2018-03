La Boston pagará el lunes el 100% de los sueldos a los trabajadores

En medio del conflictoque venían atravesando los empleados de la Confitería Boston de Mar del Plata con el empresariado por el incumplimiento en el pago de sus salarios, los responsables de la firmase comprometieron por escrito a pagar entre el fin de semana y el próximo lunes el 100% de los salarios que se les adeudan a todos los trabajadores, en el marco de una audiencia en el Ministerio de Trabajo.

“Hoy tuvimos la audiencia con gastronómicos y aparentemente se pudo solucionar el conflicto.La empresa entre el fin de semana y el lunes se comprometió a pagar todos los sueldos al 100% que adeudan a los trabajadores”, explicó el Secretario General del Sindicato de Pasteleros, Carlos Vaquero en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, señaló que el próximo martes realizarán una nueva audiencia a los efectos de analizar como sigue la situación y ver si la empresa cumplió con el pago a los aproximadamente 130 trabajadores afectados como también para analizar alguna cuestión “acerca de cómo se sigue en lo sucesivo”.

Asimismo, se refirió a las cuestiones que reclamaban los trabajadores como la falta de personal, de vajilla, materia prima y materiales para poder producir. “Dijeron que no hay ningún problema con el tema de la materia prima y demás, lo cual está. La calidad va a seguir siendo la misma y quedó establecido que en ese sentido no va a haber cambios, que la empresa va a ser lo que fue siempre”,señaló.

Vaquero comentó que los representantes de la confitería también se comprometieron a que “en lo sucesivo se iba a pagar en fecha, como corresponde y van a tratar de solucionar todo este tema para que no se llegue a este punto de conflicto” y aclaró a “el Retrato…” que “el compromiso de la empresa quedó asentado en un acta por escrito.”

“La sucursal del Shopping Diagonal a corto plazo va a cerrar sus puertas”

LUCHADOR. Eutiquio García, un viejo luchador del gremio de los Pasteleros encabezó, junto a Carlos Vaquero, la manifestación frente al Ministerio de Trabajo de la Provincia

Por otra parte, se refirió al cierre de la Confitería y explicó que “se habló del tema, es muy probable que en un futuro muy cercano pueda cerrar la sucursal ubicada en el Paseo Diagonal de la ciudad, porque no es rentable” a la vez que comentó que “igualmente a todo ese personal lo van a absorber en las otras tres sucursales de la Boston”.

“Con las sucursales de Buenos Aires y la Costa van a continuar normalmente, no hay peligro de nada, perola del Shopping Diagonal a corto plazo va a cerrar sus puertas, porque no es un lugar que económicamente les sirva”, remarcó el referente de Pasteleros a la vez que destacó el acompañamiento y apoyo de los integrantes de la CGT de Mar del Plata.

Por último, aseguró que “los trabajadores no están del todo conformes de la manera que se va a pagar, pero es una salida momentánea” y agregó que “de acá en lo sucesivo se va a tratar de seguir teniendo reuniones periódicas para que no se vayan atrasando los suelos e ir viendo algunas de las problemáticas que pueden ir apareciendo para, a través del diálogo, ir mejorando, no solamente la empresa, sino también las condiciones de trabajo y los salarios de los empleados”.

De la audiencia que se realizó este viernes en la sede del Ministerio de Trabajo de la Nación participaron Jorge Rojas, José García y Carlos Vaquero en representación del gremio de Pasteleros, la Secretaria General Adjunta de UTHGRA,Nancy Todoroff y Ealter D’Ambrosio (FOTO), Secretario Gremial de Gastronómicos como también en representación de la confitería intervinieron el delegado de personal, los abogados, el gerente y el presidente del Directorio de la Boston, Juan Manuel Otero.