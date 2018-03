Comienza el Torneo Apertura de Balonmano

Este sábado 17 y domingo 18 de marzo dará comienzo el primero de los cinco certámenes planificados para este 2018, con el inicio del Torneo Apertura de la Asociación Atlántica de Balonmano.

Habrá 36 partidos en la jornada inicial, entre las categorías Menores, Cadetes, Juveniles, Intermedia y Mayores.

Uno de los duelos destacados de la primera jornada en Mayores será la visita de Once Unidos a Punto Sur, tanto en Varones como en Mujeres, ya que allí se encuentran los dos últimos campeones.

Las chicas de Punto Sur están dispuestas a repetir y una de sus líderes, Rocío Rodríguez, comentó sobre la actualidad de su equipo que “antiguamente el torneo iniciaba en abril, el cambio a marzo modificó un poco la estructura con la que nos veníamos manejando, por este motivo la preparación fue bastante irregular los primeros meses, ya que por cuestiones laborales y personales el plantel recién estará completo en el mes de Abril. Del plantel de 20 jugadoras que contábamos en el 2017, con estabilidad tenemos 12 jugadoras. Va a ser necesario para este primer torneo sumar jugadoras de inferiores que harán sus primeras experiencias en primera”.

En cuanto a los objetivos, contó que “están puestos en afrontar los 5 torneos que propone el nuevo formato de juego este año, todos los partidos van a ser importantes y esto de alguna forma logra mantenerte motivada, creo que el cambio va ser positivo y nos va a dar roce de partidos para llegar bien al Nacional A en agosto”.

Sobre el plantel actual, “Rocha” opinó que “lo veo comprometido y muy unido. El año pasado nuestro objetivo principal estuvo en volver a ser campeonas y lo logramos con mucho esfuerzo de todas. Este año queremos hacer un mejor papel en el Nacional y estamos entrenando para eso. Y mejor aun si viene de la mano de otro campeonato local”.

Una voz autorizada, quien fuera la ganadora de la terna en Handball del Lobo de Mar en 2017, dijo que “el handball en Asociación Atlántica creció mucho estos últimos años en las categorías inferiores, aunque todavía no se ve reflejado en la cantidad de equipos de mayores. Si se está empezando a notar el recambio de jugadoras más chicas participando en mayores, lo que le da otro ritmo a los partidos y se logra ver un mejor juego en los equipos femeninos”.

Por último Rocío Rodríguez contó sobre este fin de semana que “el sorteo del fixture no nos fue muy favorable ya que en la fecha 1 nos tocó Once Unidos, que está trabajando seriamente desde hace meses con el objetivo en el Nacional C de la próxima semana y en la segunda fecha Ferro de Olavarría que también viene trabajando, ya que tiene todos los años juega un torneo propio a principios de marzo”.

En los hombres sin dudas que Once Unidos marcó una hegemonía con los cinco últimos títulos conseguidos en forma consecutiva, pero como es un equipo que no se conforma va por más.

Gonzalo Beauche es uno de sus referentes del equipo de Parque Luro y expresó que “la preparación fue muy buena, creo que la mejor de los últimos años en lo físico, capaz faltó jugar algún partido más para agarrar ritmo con la pelota pero iremos ajustando eso con el correr del apertura”.