“Aprietan” a trabajador y puede arder la Comuna

Un escándalo de proporciones podría desatarse en el seno del Ejecutivo marplatense de confirmarse una denuncia presentada ante la Fiscalía General, donde un obrero de la UOCRA denunció que fue “apretado” por un conocido profesional ligado al actual Gobierno Municipal para que identificara a dirigentes de ese gremio como los “ideólogos” del incendio registrado en el último conflicto en el Predio de la basura.

“TE TENEMOS IDENTIFICADO Y FILMADO”

El caso que es motivo de investigación para saber si realmente existió habría sucedido en los primeros días de este mes, cuando el trabajador de la construcción fue “informado” que desde la propia Municipalidad lo tenían perfectamente identificado y filmado como quien habría sido quien prendió fuego ese predio y que en el caso trabajaba personal de la propia Comuna junto a la Departamental de Policia.

“UNA SITUACIÓN LEGAL DIFÍCIL”

Quién lo habría “notificado” de esta acusación ( sería un ex integrante de la Comisión Directiva de la UOCRA) le sugirió que viera a un determinado profesional para que lo asesorara y lo defendiera. Horas más tarde habría recibido una llamada del propio hombre de leyes quien lo invitó a tener una reunión para explicarle personalmente lo difícil que se presentaba su situación legal.

“ACUSALOS Y TE SALVAS…”

Allí habría sido donde le habría sugerido que para salvarse debía hacerse cargo el incendio e inculpar a tres conocidos dirigentes de la Unión Obrera de la Construcción y que le habían dado un dinerillo a cambio de ese “trabajo”. Según habría dejado constancia en la Fiscalía, el trabajador se habría negado terminantemente a esta maniobra a pesar que, como compensación, recibiría una importante suma de dinero. Desde ese momento, ante su rechazo a esa idea, habría recibido varias llamadas de ambos sujetos donde se le habría “aconsejado” no habla del tema con nadie; razón por la cual el albañil se acercó a Tribunales por temor a alguna represalia con él o su familia. Será verdad?

MAGNOLER NO DA PIE CON BOLA

Sin duda el paso de Gabriela Magnoler por el EMTUR ya está marcado por los desaciertos en cuanto a la realización de evento s: uno fue el de la Elección de la Reina del Mar (suspneido por falta de ideas) y ahora a la fracasada celebración de San Patricio que fue abortada antes de ver la luz. Todo parece sucedió por su creencia que sola podría hacerla. Sin consultar siquiera al Concejo y “olvidándose” de que debía contar con la autorización de Inspección General.

MOURELLE AL BORDE DEL INFARTO

Pero quién habría puesto el grito en el cielo no habría sido otro que el dueño de la caja (léase Hernán Mourelle), quien al enterarse que se iban a destinar $500.000 para el isologo y un escenario, casi tuvo que realizársele una RCP, pues más allá que usaría fondos propios, esa erogación no encajaba en la línea de ajustes que viene realizando para equilibrar los números municipales.

CRITICAS EN CADENA

Pero no solo eso le jugó en contra, en el marco del “Mar del Plata festeja San Patricio” estaba previsto cortar dos cuadras de la calle Olavarría a la altura de San Lorenzo, que provoco un enérgico rechazo de los comerciantes de esas arterias. También se le sumó las críticas de los propios ediles del oficialismo, que vieron como los pasaban (a ellos y a todos los bloques) como alambre caído.

SUBIDA AL CARRO VICTORIOSO

Al parecer el desconocimiento de Magnoler es tal que no sabía que la prohibición de vender alcohol en la vía pública nace en una Ley Provincial y refrendada, Ordenanza de por medio, por la propia comuna marplatense. Evidentemente alguien la “envalentonó” y se subió al carro victorioso , el que termino volcando en los pastos…

LORO PERONISTA

Más que contento estaría por ese tiempo el ex gobernador y ex candidato a presidente y actual Diputado Nacional, Daniel Scioli con el obsequio que habría recibido de un important e empresario marplatense: un loro. Lo que caracteriza a este psitácidos es que todas las mañanas, cuando se encuentra en cercanías de su nuevo amo, le canta al despertar con su particular estilo “La Marha Peronista”. Sin dudas el ex motonauta, muy ameno a cambios de camiseta, la que no se saca es la que “tejiera” en su corazón el General Juan Domingo Perón.

¿EL TRACTOR CANSADO DE LUCHAR?

A quien se lo ha visto cabizbajo y meditabundo (más allá de la consagración de su Millonario querido) es al ingeniero Mario Dell Olio. Hoy está luchando para que le suban el Presupuesto de OSSE de un 20% casi al 40%, ante la imposibilidad de poder cumplir con los gastos que se dispararon en las obras en marcha, a lo que hay que sumarle un paritaria inminente con el personal. El Tractor está cansado de luchar casi en soledad, para realizar los trabajos que demanda General Pueyrredón, pero no se rinde…¿aguantará?

AGUA QUENO HAS DE BEBER…

Y como si esto fuera poco, desde el Foro de la Construcción se lo ha salido a criticar duramente por los costos de factibilidad, ya que asegu ran su alto valor de obra afecta a la falta de inversión en la zona y solicitan que ese dinero se pueda pagar en cuotas. Según uno de sus integrantes habilitar un departamento hay que pagar por adelantado unos 25 mil pesos”, quien además de calificarlo como de “una barbarididad”, recordó que “el agua en Mar del Plata cuesta más que en Rosario, Córdoba o Buenos Aires. Es la más cara del país y más afecta a los que tienen créditos tipo Procrear, que tienen que pagar toda esa plata por adelantado”, agregó.

OSSE Y LOS NÚMEROS DE SU VERDAD

Rápido de reflejos desde la Gerencia General de Grandes Consumidores de OSSE, a cargo del Arq. Alejandro Pozzobon explicó que “el trámite de factibilidad tiene por objeto dar respuesta a las necesidades de los desarrolladores de la construcción acompañando los nuevos emprendimientos con servicios de agua, cloaca y desagües pluviales de calidad sin debilitar la prestación de los actuales usuarios”, desmintiendo además con datos y cifras sobre el cargo de Ampliación de Demanda : “Este se afronta en cuotas y se ajustan al cronograma de obra de cada uno de los emprendimientos y el momento al cual requieren efectivamente de la mayor demanda solicitada”.