Luis Distéfano asumió como Secretario de Educación

El Intendente Municipal Carlos Fernando Arroyo puso en funciones este jueves al flamante Secretario de Educación, Luis Distéfano. El acto tuvo lugar en el hall principal de la comuna y luego de tomarle juramento al nuevo funcionario, Arroyo declaró: “Pedí expresamente que este acto fuera numeroso y que fueran invitadas todas las personalidades que se pudieran invitar en Mar del Plata porque quería mandar un mensaje implícito: en mi gestión, lo principal es la educación.”

“Ésta es la principal Secretaría”, afirmó el jefe comunal. “Es la que va a formar a los ciudadanos, no hay nada más importante que la educación. Ahora vamos a iniciar un nuevo camino. Con Distéfano hemos trabajado juntos muchos años. Hemos hablado previamente del tema, sabemos que vamos a darle un impulso grandísimo al Sistema Educativo Municipal en General Pueyrredon, porque los conceptos de Distéfano y los míos escapan un poco a los moldes demasiado rígidos o tradicionales. Pensamos la educación como un proceso integral que abarca todas las edades, todos los tiempos y todas las situaciones. Ese es el punto, agregó.

En otro tramo de su alocución, el titular del Ejecutivo local siguió poniendo de manifiesto la importancia de la educación. “Si queremos cambiar las estructuras en nuestro país y hacerlo más justo y más solidario o más capaz de dar felicidad y satisfacer las necesidades de todos los habitantes, necesitamos más y más educación. Es la base de todo. Yo estoy convencido porque trabajé 40 años en esto y lo que no se logra con educación no se puede lograr con nada.”

“Hay dos palabras que deben primar para que una democracia funcione: sí a la educación y no a la corrupción. Es simple y tan fácil como eso”, aseguró Arroyo ante una nutrida concurrencia, conformada por integrantes del Gabinete, concejales y legisladores provinciales, entre otros.

Por último –y una vez terminada la ceremonia- el intendente volvió a tomar la palabra para desmentir en rueda de prensa las versiones que hablaban de una posible “provincialización” del sistema educativo municipal. “Eso es falso. Jamás tuve interés en provincializar nada. Vamos a elevar la educación comunal a su mejor expresión. Ya el sistema es un orgullo de la provincia. Queremos incorporar el perfeccionamiento del personal para lograr mejores resultados.

Del acto, llevado a cabo en el hall del Palacio comunal, participaron integrantes del Gabinete ejecutivo, concejales e integrantes de la comisión de educación del HCD, cuerpo de inspectores de Consejo Escolar, su presidenta, Sofía Badié, la subsecretaria de Educación comunal, además de invitados especiales.

DISTÉFANO: “ESTE SISTEMA ES UN ORGULLO PARA NUESTRO PAÍS”

Por su parte, Luis Distéfano (que es profesor en Ciencias Políticas y técnico Nacional en Publicidad, marplatense de tercera generación inició su desempeño docente en el año 1992 en el Colegio San Ignacio y desde allí desarrolló una destacadísima carrera en el ámbito educativo local y provincial) se mostró complacido por el nombramiento. “Es un día movilizador. Agradezco la presencia de mi familia y de todo este equipo de trabajo. Asumimos un compromiso honroso de trabajar junto con el intendente Arroyo. Hemos compartido muchos años de trabajo. Sé que soñó con ser el intendente de esta ciudad, tuvo un objetivo claro. Somos ciudadanos que estamos comprometidos con la realidad de nuestra ciudad.”

“Estoy agradecido por este desafío, espero no defraudarlo. La educación no tiene diferencias. No puede haber diferencias: de hecho, eso ha quedado demostrado con todos los llamados que he recibido desde ayer, provenientes de distintos equipos de trabajo y de distintos partidos políticos. La verdad es que vamos a trabajar juntos con toda la comunidad educativa y con todos los directores, en un sistema que es orgullo para nuestro país”, concluyó el nuevo Secretario de Educación.