Peña dijo que la obra del Gasoducto de la Costa estará para fines del 2018

En el marco de una nueva visita del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, al Congreso de la Nación para responder las inquietudes de los diputados de todo el país, la legisladora marplatense Fernanda Raverta (Unidad Ciudadana) le consultó al funcionario nacional sobre cuestiones de gran importancia para la ciudad. Las mismas se centraron en el estado de avance del proyecto de ampliación del Gasoducto de la Costa, las definiciones sobre la puesta en funcionamiento del Sanatorio Eva Duarte -ex EMHSA-, las obras que realizará la Nación en el Partido de General Pueyrredon, entre otras cuestiones.

“El plazo previsto de terminación de las obras es a fines de 2018” expresa el informe que envió el Jefe de Ministros al Congreso. “Cabe recordar que el año pasado en el marco de otro encuentro con Marcos Peña había anunciado que las obras estarán concluidas en septiembre de este. Al parecer los plazos se van estirando” destacó la legisladora marplatense y remarcó que según lo planteado en dicho informe “la estimación de tiempos en los cuales los vecinos podrán conectarse a la red de gas a partir de Diciembre de 2018, dependerá de las acciones de las distribuidoras y subdistribuidoras del área respectiva”. Es decir que el casi millón de habitantes de la región Atlántica y serrana de Buenos Aires va a tener que seguir esperando para acceder al servicio de gas y las industrias no podrán contar con la provisión del mismo”, finalizó Raverta

“Marcos Peña evitó todo tipo de respuestas, solo dijo vaguedades y expresiones optimistas. Claramente este gobierno está alejado de la realidad”, manifestó la diputada y agregó que “El Jefe de Ministros expresó que “estamos mejor” pero lo cierto es que no hay dudas de que estamos mucho peor que en el 2015, el año que asumió este gobierno”.

Ante la pregunta sobre el ex EMHSA, el Jefe de Gabinetes Marcos Peña destacó que están en un 68% de la obra del Sanatorio Eva Duarte. En este sentido, la Diputada marplatense sostuvo que “es una problemática que desde hace más de dos años no tiene soluciones. Necesitamos un Sanatorio que esté funcionando al 100%.. Una Gran parte de nuestra población es adulta mayor y el sistema de salud está colapsado por lo que no podemos seguir demorando. Los jubilados siguen siendo los que día a día padecen las políticas de este gobierno”.

Respecto de las obras para la ciudad el informe destaca que pretenden ejecutar “obras de rehabilitación y Mantenimiento vial, de aceras y de la Red Pluvial” y diversas modificaciones en el Aeropuerto Local. “En definitiva, no se destacan obras centrales que permitan a los marplatenses y batanenses la accesibilidad a nuevos y mejores servicios que le mejoren, realmente, la calidad de Vida” finalizó Raverta

Asimismo en relación a otros temas la legisladora preguntó sobre “¿Cuál fue el gasto realizado para la refacción y acondicionamiento de las Unidades Turísticas en Chapadmalal de uso presidencial?; ¿Cuál es el estado de avance del proyecto de demoler los silos ubicados en el puerto de la ciudad de Mar del Plata?; y diversos temas vinculados a la Salud y la Educación.