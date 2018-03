Murió Emilio Dissi luego de una intensa lucha contra el cáncer

El actor Emilio Disi falleció en la tarde de este miercoles a los 74 años, luego de una intensa lucha contra un cáncer de pulmón. El artista se encontraba internado desde el 3 de marzo en el instituto Fleming.

A Disi le diagnosticaron la enfermedad en octubre del año pasado, con una lista de proyectos a realizar, entre ellos una obra de teatro con el actor Luis Brandoni y la quinta saga de la película “Bañeros” que tuvo que abandonar.

Los médicos le habían descubierto un tumor maligno sin metástasis, por lo que a partir de ese momento comenzó con el tratamiento de quimioterapia. Después de cada tratamiento necesitaba una persona que lo cuidara las 24 horas, según manifestó Laura Ferrer, la hija de Elvira, la compañera del actor desde hace más de tres décadas.

Conservando el humor, en un living con Susana Giménez, contó cómo tomó la noticia cuando se a dieron:

“Cuando me lo dijeron dije ‘perdón, me voy al baño’ y salí a la calle a putear. ‘Hijo de puta te voy a ganar’, decía solo. De repente me paré y dije ‘¿es femenino o masculino?’, me confundí entre la quimio, el tumor…”