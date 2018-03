Contundente rechazo de Luz y Fuerza al acuerdo paritario firmado por Moser

“Desde el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, pertenecientes a la CTA Autónoma, rechazamos el acuerdo paritario de 15% de incremento salarial para 2018, firmado en el día de ayer por la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, FATLyF, que conduce Guillermo Moser” señalaron en un documento que lleva la firma de José Rigane.

El Secretario General, remarca que “nuestro Sindicato, con Personería Gremial Nº733, no está representado por la FATLyF desde hace muchos años al ser excluidos por ellos, cuando nos opusimos a las privatizaciones de los años 90 de las empresas de servicios públicos.

Afirman que “De esta manera, remarcamos que la FATLyF no nos representa en ninguna discusión paritaria y nuestro Sindicato, jamás avalaría un acuerdo de incremento salarial de sólo el 15 por ciento para este 2018, cuando la inflación pronosticada para este año no baja del 20 o 25 % según los analistas más benévolos. Además, el acuerdo establece pagar ese irrisorio aumento en dos cuotas, sin cláusula gatillo (ajustable automáticamente por inflación) sino que acordaron “cláusula de revisión en septiembre”. Por último, en la firma del acuerdo estuvieron representantes de la FATLyF y del Ministerio de Trabajo de la Nación, a cargo de Jorge Triaca, sin presencia de la patronal.

“A menos que el Ministro sea un representante de las empresas eléctricas, no entendemos qué legitimidad tiene ese acuerdo paritario”.

No dudan en afirmar que “Este gobierno, con su política de ajuste a los trabajadores/as, busca quitarnos cada vez más derechos y pretende que la crisis la pague la clase obrera. Producto de las políticas neoliberales que impulsa, buscan bajar los “costos laborales” para propiciar las inversiones, que no llegan. No permitiremos que esto ocurra, los trabajadores no somos un costo”.

Mas adelante denuncian que “La sociedad argentina ha sido castigada con descabellados aumentos de los servicios públicos, una inflación acumulada entre 2016 y 2017 que supera el 70% y canastas básicas de alimentos y servicios que no logran ser cubiertos por el Salario ni las Jubilaciones Mínimas. En todas las discusiones paritarias, los trabajadores perdemos poder adquisitivo año a año, generando cada vez mayores dificultades para llegar a fin de mes.

Finalmente indican: “Pretender imponer, presionando a las Organizaciones Sindicales, que se firmen acuerdos paritarios por el 15 por ciento, como está ocurriendo en algunos sectores, es una burla que desde Luz y Fuerza Mar del Plata no convalidaremos. La crisis no debemos pagarla los trabajadores”.