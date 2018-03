Trabajadores de la Boston inician retención de tareas por tiempo indeterminado

En el marco del conflicto que vienen atravesando los trabajadores de la confitería Boston de la ciudad por incumplimiento en el pago de los salarios,Nancy Todoroff, Secretaria Adjunta de Uthgra, anunció que este miércoles los 135 empleados afectados inician una retención de tareas hasta que se abone el total de los sueldos.

“Habían quedado que iban a pagar el salario hoy martes que estuvimos reunidos con el secretario de gremiales de pasteleros y gastronómicos, pero una vez más incumplieron”, apuntó la representante de UTHGRA.

Además, comentó que “el personal ya está cansado, no creen en absolutamente nada de lo que dice el gerente de Boston, que es el que viene participando de todas las reuniones de los últimos meses” y aclaró que “son 135 los trabajadores afectados. De ese total, 80 son afiliados a gastronómicos y el resto a pasteleros y camioneros”.

En ese marco, apuntó que “se decidió hacer una retención de tareas, que en principio era por 24 horas, pero los trabajadores decidieron no retomar las actividades hasta que no se abone el total de los salarios”.

Todoroff explicó que se les está debiendo a los empleados el mes de febrero completo y que, si bien “no es tan grande la demora, hay un cansancio y desgaste de los trabajadores desde hace meses, porque hay un montón de otras irregularidades como el no pago de horas extras, la falta de personal, vajilla, materia prima y materiales para poder producir”.

“Se habla también de que van a cerrar y los trabajad ores están con un temor inmenso con esto”, remarcó a la vez que explicó que el gerente “sigue sosteniendo que van a ampliar las instalaciones y que van a poner sucursales en otros puntos del país, cuando hay una realidad totalmente diferente a su planteo”.

Asimismo, señaló que desde el empresariado “aducen que no tienen dinero para pagar los sueldos o las cosas que reclaman los trabajadores, pero están trabajando bien todas las sucursales. No hay nada que fundamente el no pago de los sueldos”.

En referencia a la medida de fuerza que inician el próximo miércoles, destacó que la misma comienza a partir de las 7:30 de la mañana. “Los empleados se van a presentar en su horario habitual de trabajo, van a estar en su puesto laboral, pero con retención de tareas. Cumplirán su horario y después vendrá el próximo turno”, expresó.

En esa línea, la Secretaria Adjunta de UTHGRA manifestó a “el Retrato…” que el próximo jueves se reúnen con los diferentes abogados para ver como siguen con el conflicto, en caso de no obtenerse en el corto plazo una respuesta favorable a sus planteos y que no se abone la totalidad de los sueldos adeudados.