El Seleccionado Juvenil de Rugby viaja a Salta para su debut en el Argentino

Luego de una extensa preparación, que se inició a mediados del 2017, el Seleccionado M18 de Mar del Plata viajará este miércoles al mediodía rumbo a Salta, en donde el sábado debutará en el Campeonato Argentino Juvenil.

Con entrenamientos desde enero durante todos los días de la semana, tanto en la Pista de Atletismo como en las instalaciones del Club Unión del Sur, un plantel de 40 jugadores se preparó de la mejor forma para este certamen.

El “Trébol” fue tercero a nivel nacional en 2016 y 2017, por lo que intentará repetir o mejorar la actuación en esta temporada, en donde repetirá el mismo staff de entrenadores comandando por Fernando Reche, Darío Silenzi, Sebastián Bisso y Guillermo Estavillo, al que se le sumó Jorge Di Iorio.



El plantel entrenará este martes por la tarde en La Josefa y la delegación partirá el miércoles a las 14 hs desde la sede de la Unión. El jueves, ya en tierras salteñas, realizará un nuevo entrenamiento a la 18:30 en cancha de Tigres, sede del cotejo del sábado por el Campeonato Argentino y el viernes se repetirá un trabajo táctico en la misma sede, con el tradicional “Captain´s Run”.

Para el debut Mar del Plata tendrá un par de bajas significativas. El Centro de Los Cardos, Agustín Schatz, sufrió una lesión en su tobillo en el último amistoso ante Buenos Aires y estará al menos una semana más fuera de las canchas. Por su parte el apertura de Comercial, Bautista Farise, a pesar de haber recibido el alta médica luego de más de 6 meses de la operación de la rodilla, se decidió esperar una semana más. Ambos jugadores estarían disponibles para el próximo partido.



Mar del Plata recibirá la próxima semana a Santa Fe por la segunda fecha, el 24 de marzo, en tanto que la tercera será en el Concentrado de la ciudad de Santa Fe, cuando enfrente a Buenos Aires el 8 de abril. En la misma provincia se disputarán las Semifinales (11/04) y Finales (14/04).

Antes del viaje, el capitán Pedro Haugaard comentó que “la preparación creo que fue progresiva, a medida que iban pasando los entrenamientos el nivel iba mejorando pero la actitud y las ganas estuvieron presentes desde el día uno y eso es algo muy importante. Creo que después de haber entrenado tanto podemos decir que estamos listos para el Argentino, ahora solo falta hacer lo mejor posible en los partidos”.

El octavo agregó que “veo al equipo bastante concentrado, después de no jugar como queríamos en el Cuadrangular cambiaron varias cosas y la verdad que funcionó. Mejoramos en muchos aspectos y actualmente todos (desde los jugadores hasta el staff) queremos ir y demostrar lo que somos en Salta”.



Sobre el partido puntualmente, Huagaard reconoció que “aunque ya conozcamos a Salta del año pasado creo que eso no te da nada para guiarte ya que cambia el equipo completo, pero después de haber jugado contra ellos en el Cuadrangular y analizar el partido, sabemos que las claves van a estar en defender agresivamente y yendo hacia adelante. Y en saber que podemos complicarlos mucho con nuestro ataque”.

Son más de 1800 km los que separan Mar del Plata de Salta y el jugador de Los Cardos de Tandil explicó que “el viaje en si es bastante largo, pero creo que las ganas de jugar que tiene el equipo van a hacer que eso no sea problema. Además llegamos el jueves y tenemos dos días en los cuales podemos recuperar energías para el partido el sábado”.



Pedro Haugaard ya disputó el año pasado el certamen con el Trébol y sabe lo que es ser tercero. Para este 2018 explicó que “personalmente a mi me gusta la idea de pensar que tenemos un objetivo alto, el cual es dejar a la Unión igual o mejor que el año pasado. No lo veo como una obligación sino como una oportunidad de que el equipo marque su historia, y creo que aunque los resultados son importantes, lo que queremos nosotros es jugar bien y dejar todo en la cancha, después si el resultado no termina siendo el esperado ya está. Aunque todos sabemos que a nadie le gusta perder y por ende todos queremos ganar”.

Delegación: