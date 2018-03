El Preseleccionado de Juveniles Masculino de Asabal concentró en Olavarria

El pasado fin de semana, en la ciudad de Olavarria, se realizó una Concentración de 19 juveniles del Preseleccionado Masculino de Asabal, que incluyó entrenamientos y dos amistosos.

El sábado a primera hora de la tarde hubo una práctica y a las 20 un amistoso ante la Primera del Club Estudiantes de Olavarria, que culminó con victoria local por 23 a 17.



El día domingo por la mañana hubo un nuevo entrenamiento y al mediodía un segundo encuentro ante CAE, que esta vez quedó en manos del combinado de Asabal por 25 a 17.

El entrenador Alejandro Carotenuto comentó que “la Concentración fue súper positiva, se notó el cambio con el correr de los entrenamientos y se terminó jugando buen handball (la defensa estuvo muy bien los dos días). Se ganó roce con un equipo de mayores e intensidad para jugar que es lo que buscábamos”.

Por su parte Lautaro Iglesias expresó que “me parece que esta Concentración sirvió de mucho, ya que cuanto más podamos vernos y entrenar todos juntos mejores resultados vamos a tener en el Torneo que se nos viene. Creo que este sentimiento es grupal, todos quedamos contentos, el balance es totalmente positiva”.

El arquero contó que “la exigencia de cada entrenamiento depende de cada uno, la vara está puesta muy alta, cada uno aportó para que fuera lo suficientemente demandante para mejorar todos los aspecto. El objetivo de todos es el mismo, no es fácil y lo sabemos, para poder ejecutarlo necesitamos que cada entrenamiento sea lo más duro posible porque en el próximo Argentino de Selecciones ningún equipo va a regalarnos nada y tenemos que estar a la altura”.

Quien ya se desempañara en distintos Seleccionado Naciones opinó que “en los amistosos el objetivo era encontrar una armonía y un sistema dentro de la cancha, que en los entrenamientos entre nosotros no es tan sencillo. Es importante jugar contra otros clubes para ir ajustando pequeños detalles que a la larga será importante para cumplir lo que tenemos propuesto. Con más amistosos y más entrenamientos es posible que cada vez tengamos menos debilidades, en el segundo amistoso de hecho nos sentimos mucho más cómodos. Lo más interesante que tuvimos fue la defensa, seguramente será nuestra principal fortaleza.

Por último Iglesias comentó que “Siempre es un orgullo formar parte de un Seleccionado, representar a mi Club y a mi ciudad es una alegría, a pesar de la exigencia que hay siento mucho apoyo para poder afrontar este compromiso”.

En tanto que Martín Isasmendi expresó que “el balance fue más que positivo en todos los aspectos tanto, en la parte social como los entrenamientos. Personalmente fue bastante duro porque a pesar de haber pasado por la pretemporada recién estamos comenzando los entrenamientos en cancha”.



En cuanto a los amistosos, el jugador de Tandil opinó que “en el primero si bien antes habíamos entrenado juntos nos costó un poco entendernos en el ataque, lo que dejó un resultado negativo en el tablero. En el segundo partido con la experiencia del día anterior y previa charla con el entrenador entramos a la cancha más organizados y así pudimos dar vuelta el resultado del primer partido. No olvidemos que los partidos fue con una categoría de mayores. Si bien tuvimos una buena continuidad en ataque, tenemos que corregir algunas cosas como por ejemplo trabajar bien el ataque con un jugador más y sin arquero. Se notó una sólida defensa además de una buena actuación por parte de los arqueros”.

Sobre la posibilidad de estar presente en este Preseleccionado, Isasmendi dijo que “honestamente es un orgullo. Es la cuarta vez que participó de la preselección de Asabal, tanto los Torneos Argentinos como Nacionales además de representar a tu club, ciudad o liga es un crecimiento, tanto en el área deportiva como personal, ya que tenés contacto con los mejores jugadores de cada liga o club y sus entrenadores dentro y fuera de la cancha”.

Los jugadores que participaron de la Concentración fueron los siguientes:

Arqueros

Lautaro Iglesias (Punto Sur)

Fausto Vazquez (Rauch)

Luca Oyarzu (Ferro)

Extremos

Facundo Rossi (Ferro)

Mateo Sotelo (Handball Necochea)

Martin Lago (Acha)

Francisco Castro (Once Unidos)

Pivot

Juan Cabrera (Altamira)

Thomas Hankel (Altamira)

Bahiano Bruschetti (Once Unidos)

Bruno Portaluppi (Acha)

Armadores

Geronimo Deppe (Once Unidos)

Lisandro Ferrari (Maipú)

Ismael Herrera (Tandil)

Gustavo Gallinal (Tandil)

Martin Isasmendi (Tandil)

Tomas Pedre (Once Unidos)

Pablo Di Gerardi (Maipú)

Valentin Cardenau (Handball Necochea)

Sistema de Competencia – Torneos As.A.Bal. 2018

Menores a Juveniles

– Año dividido en 3 torneos: Apertura – Clausura – Super 4.

– Para participar, en cada rama, se debe presentar obligatoriamente:

2018: menores

2019: menores y cadetes

2020: menores, cadetes y juveniles

– Fechas de recupero divididas durante todo el torneo.

Apertura : Una ronda todos vs todos

Del 17/3 al 8/7, incluye 16 fechas + semana santa libre

Clausura : Una ronda todos vs todos

Del 11/8 al 18/11, incluye 16 fechas

Premio Apertura y Clausura: Clasificación al Super 4 (copa oro – plata – bronce) por suma de puntos de los dos torneos. Si hay empate, diferencia olímpica.

Ej: Apertura – Menores varones, 10 equipos: primer puesto 10 puntos, segundo puesto 9, tercero 8, etc

Super 4: Copa oro, plata y bronce (dependiendo la cantidad de equipos de la categoría).

Cada institución podrá solicitar la organización del Super 4. (Tener en cuenta que la ciudad debe contar con alojamiento suficiente por si los equipos desean pasar la noche ahí).

Premio: Clasificación a los nacionales 2019 por suma de puntos del Apertura, Clausura y Super

4. De esta forma, se le da la misma importancia a todos los torneos del año.

Si hay empate de puntos entre 2 o más equipos, se desempata por sistema olímpico entre todos los partidos del año disputados entre ellos.

Intermedia y Mayores

– Año dividido en 5 torneos: Apertura – Play Off 1 – Clausura – Play Off 2 – Super 4.

– Tendrá un fixture diferente dependiendo la cantidad de equipos anotados, donde se intentará acomodar las fechas que se puedan a la tira de inferiores.

– Para presentar la categoría Intermedia deberán tener Mayores.

Apertura : Una ronda todos vs todos. Del 17/3 al 20/5

Play Off 1: Clasificación por el torneo Apertura. Play Off a dos partidos entre los primeros 8 equipos. Si hay menos, los mejores clasificados pasan directamente a semi final. Del 26/5 al 8/7.

La definición en los Play Off será por diferencia de gol. En caso de que la diferencia de gol sea igual a cero, ganará el equipo con más goles a favor. Si la igualdad prevalece se jugará tiempo suplementario. Comenzará jugando de local el equipo peor clasificado.

Clausura : Una ronda todos vs todos. Del 11/8 al 7/10

Play Off 2 : Clasificación por el torneo Clausura. Del 13/10 al 25/11.

Premios : Clasificación al Super 4 (copa oro – plata) por suma de puntos de los cuatro torneos.