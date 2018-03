El Foro del Transporte pide formar la Sociedad de Estado según Ordenanza 6979

A un año del vencimiento de la Concesión del Servicio de Transporte Público de Pasajeros de Mar del Plata, Pablo Aceto, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que este jueves ponen en marcha una campaña para debatir sobre el mismo. “Parte de la historia de nuestro fracaso es la concesión de nuestro servicio de transporte”, remarcó.

“Venimos trabajando con la perspectiva que ya el año que viene vence la concesión del sistema de Transporte Público de Pasajeros y lógicamente, se tiene que dar este año el debate”, expresó el referente político de la ciudad a la vez que apuntó que hay muchas propuestas desde distintos sectores.

En tal sentido, expresó: “Proponemos una Sociedad de Estado que administre el transporte, la prestación la hará un privado de la manera de proveedores” y aclaró que “hay una ordenanza la N° 6979 del año 1987 que establece la creación de la sociedad de Estado que administra el transporte”

Hizo referencia a que este sistema de concesión “monopoliza el servicio y no solo se queda con la crema de la ganancia sino que condiciona a la ciudadanía y municipio porque manejan a gusto y placer el transporte”.

Aceto indicó que los principales reclamos tienen que ver fundamentalmente con la accesibilidad, la calidad del servicio, los costos, los recorridos y demás y explicó de esa forma que el Partido de Gral. Pueyrredón precisa una metodología de Red Integrada con sistema de transbordo, que integre todo el territorio, que el usuario tenga acceso a las áreas productivas, a los servicios de salud, educación y esparcimiento, esté en cualquier punto geográfico que administra nuestro Municipio.

“Los proyectos apuntan a un cambio en la administración del transporte público de pasajeros. Hoy este se maneja alrededor de los intereses del empresario”, señaló y agregó que “la idea es que todas las propuestas que hay de transporte tengan una salida, la cual se va a dar si se cambia el perfil de la administración de transporte público”.

Además, comentó que “poner como eje la necesidad del usuario y las necesidades estratégicas por encima de los intereses empresariales es casi imposible, no va a pasar” a la vez que remarcó que el proyecto de ordenanza mencionado previamente “se encuentra vigente, pero está incumplida”.

En relación a la accesibilidad, Luis Lalli señaló que “se ha tratado en el Concejo de Discapacidad y se hace hincapié en los pisos bajos, paradas inteligentes con lectura braile, estaciones a nivel y unidades especiales. La accesibilidad es un tema que nos conviene a todos, a las embarazadas, a los ancianos, como a los que sufren discapacidades crónicas o eventuales”.

Consultado por “el Retrato…” sobre la Concesión en sí del Servicio de Transporte Público de Pasajero indicó que la misma vence en marzo de 2019 y que “en su momento hubo una prioridad para los empresarios que ya venían trabajando en Mar del Plata. En base a eso, se hizo el último contrato de concesión”.

“Se ha ido unificando la actividad en pocos empresarios. Se generó una concentración de la actividad”, señaló el referente del socialismo y añadió que se puede modificar esto “si se junta la voluntad con la decisión política. El tema es que el control del transporte no lo tiene el municipio, entonces hay que ver hasta donde este se va a estirar o si va a hacer oídos sordos”.

Seguidamente, Aceto explicó que todos los jueves se reúnen de 18 a 20 horas en el Sindicato Luz y Fuerza de Mar del Plata, ubicado en 25 de Mayo y Olazabal. “Estamos diagramando las distintas entrevistas y este jueves haremos la presentación visitando a todos los medios. Vamos a pasar por el Concejo Deliberantes, Sindicatos, Batán, Sierra de los Padres y demás, porque hay que decirle a la gente que la única forma de administrar esto es concesionando el servicio”, afirmó.

Por su parte, Luis Lalli en conversación con “el Retrato…” cuestionó que no ve “mucha voluntad por parte de quienes deciden, pero sí hay mucha unidad de criterio en distintas entidades como el foro de transporte, algunos partidos políticos, concejales, el Observatorio de la Discapacidad, pero con eso solo no alcanza y en algún momento hay que exigir”.

“Ahora se está hablando más del tema. El interés cruza a todos y desde los distintos gobiernos que han pasado no tocaron una concesión ni la de petróleo, ni gas, ni minería, ni de las Centrales eléctricas ni distribuidoras”, resaltó Aceto y Lalli por su lado, añadió que “en este contexto de negación hacia todo, creería que esto no cierra. Es un reclamo más de los que el gobierno desoye”.

Por último, Aceto calificó el sistema de transporte en la ciudad y apuntó a que este “no cumple ninguna función ni estratégica para dinamizar la economía de la ciudad ni para integrar todo el territorio. Mar del Plata se junta toda hacia su lado oeste, donde está saturado los servicios y el tránsito”.

“Por otro lado la gran extensión de la ciudad no está habitada por falta de desarrollo, porque no hay transporte y sin esto, la gente no va a ir a vivir donde después no puede salir. La accesibilidad no es solamente hablar de discapacidad”, disparó.

“Es imprescindible que la Municipalidad recupere el control del servicio, porque es la única forma de establecer prioridades en función de los intereses comunes de los ciudadanos del Partido de Gral. Pueyrredón”, concluyó.