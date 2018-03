BONIFATTI: Carta Abierta al titular del IOMA, Di Liscia

Estimado Sr. Di Liscia

Como Concejal y vecino que comparte la preocupación de miles de afiliados a su entidad, le escribo esta carta abierta para pedirle intervenga en la acefalía y desidia que hoy atraviesa IOMA en nuestra ciudad.

Si bien Ud. ha iniciado su cargo hace poco, siendo el tercer presidente de la entidad en dos años, tenemos muchas expectativas en que pueda solucionar este conflicto. Entiendo que está informado de los hechos y es por esto que solicito intervenga poniendo a disposición un interlocutor local que les permita a las familias y prestadores poder alcanzar un diálogo ante la desesperante situación que están viviendo.

En estos días he mantenido diversas reuniones con prestadores como transportistas, centros de día, profesionales así como afiliados a su entidad que se encuentran desesperados por la salud propia y de familiares con tratamientos crónicos.

En este reclamo están las voces de todos los marplatenses, no solo de los afiliados, prestadores y de los trabajadores. En este pedido están las necesidades actuales y futuras de toda una ciudad ya que la caída de IOMA impacta directamente en nuestro sistema público de salud.

Si no se toman decisiones ahora, mañana puede que ya sea tarde. Es por esto que he pedido informes al Poder Judicial – de la Provincia de Buenos Aires y al Federal – sobre la cantidad de recursos de amparo presentados ante IOMA por incumplimiento a las prestaciones, y también he solicitado a la Defensoría Oficial a los fines de que informe si en los últimos tres años han tenido que intervenir por vía de amparo en reclamo de dichas prestaciones.

El principal motivo del reclamo es la falta de cobertura que tienen los afiliados a IOMA por las demoras en los pagos a los prestadores de servicios que atienden a pacientes de IOMA: estamos hablando de Acompañantes Terapéuticos, transportistas, centros de día, terapistas, kinesiólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre otros, que no perciben ingresos de esta obra social desde hace 8 o 10 meses en algunos casos.

Cuando decimos falta de cobertura nos referimos a que se le está cortando la atención a chicos y adultos que necesitan sus medicamentos y terapias para que su enfermedad no avance, incluso, para poder vivir. La caída de IOMA impacta directamente en el programa Incluir Salud que no es una obra social, sino un programa de prestaciones médicas con una cobertura explícita definida destinado a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez y madres de siete (7) o más hijos; Graciables y Leyes Especiales, y los miembros del Grupo Familiar (incluyendo menores e hijos que acrediten una incapacidad igual o superior al 76%). Quienes más vulnerables son, se encuentran ahora injustamente más desprotegidos.

En nuestra ciudad, un establecimiento de salud mental ya tuvo que cerrar sus puertas por no poder solventar los gastos al ritmo de retraso que llevan los pagos.

Al desastre administrativo que impacta directamente en el normal funcionamiento de las prestaciones, debemos sumarle la ausencia de un interlocutor local que sea autoridad competente para dar respuestas, contener, explicar e informar no solo a familias, prestadores y trabajadores sino también a aquellos responsables de las áreas de salud municipal y provincial que frente a este colapso deben trabajar mancomunadamente para que los vecinos puedan continuar recibiendo sus tratamientos. Nos referimos a que desde que renunció el Director de IOMA Mar del Plata no ha habido reemplazo del mismo ni se ha conformado una mesa de trabajo para abordar el problema.

IOMA local responde a la 5ta sección y suma un total de 180 mil afiliados en la zona, que lentamente están comenzando a organizarse para destrabar el conflicto y lograr regularizar su situación. Se conformaron mesas de trabajo, equipos de reuniones pero lo que falta es que alguien de una respuesta cierta y con criterio de cómo va a continuar esta situación.