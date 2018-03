Arroyo hace una denuncia por día para desalojar Luro e Hipólito Yrigoyen

El intendente Carlos Fernando Arroyo recibió esta mañana e este martes en su despacho a comerciantes y vecinos de la zona del Municipio. En este marco, dialogaron acerca de las acciones realizadas por el ejecutivo a raíz de los diferentes cortes de calle y acampes y ratificó su compromiso por el normal desarrollo del transito y las actividades comerciales en la zona. Arroyo hizo hincapié en que “estamos haciendo una denuncia por día, la orden que le di al Subsecretario de Legal y Técnica es que todos los días presente una nueva denuncia.

En este sentido, Arroyo comentó que “la verdad es muchisimo lo que hemos realizado no ahora, sino en los últimos dos años respecto a la problemática del corte de la vía pública en Luro e Hipólito Yrigoyen, a la destrucción de bienes públicos, a la permanente situación de agresión que significa para los comerciantes y para el público en general que transita por esos lugares”.

“Yo llegué a hacer una acción de amparo que terminó en la Corte y no tiene aparentemente pronóstico. Está paralizada, como tantas otras cosas de tipo judicial en nuestro país. He hablado en reiteradas oportunidades con el Fiscal General Fernández Garello, ayer hablé en dos oportunidades. También hablé con el procurador de la provincia de Buenos Aires, Conte Grand, en dos oportunidades ayer para exponer la situación que estamos viviendo en Mar del Plata. Con la Policía, ni hablar, he llamado cantidad de veces”, amplió el Intendente.

Seguidamente, el jefe comunal destacó que “hay un derecho constitucional a protestar y nadie lo niega, pero no hay un derecho constitucional a arruinar las calles porque después reparar las quemas que hacen permanentemente cuesta una fortuna, y lo pagan todos los contribuyentes. Yo le doy toda la razón a los vecinos”.

