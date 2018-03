Santoro pide explicaciones por la situación de la Hemeroteca Municipal

La Hemeroteca sufrió varios cambios a lo largo del tiempo y a partir de la reubicación desde la sede de 9 de Julio, nunca llegó el apoyo económico previsto por la Secretaria de Cultura. “No se ha cumplido con la planificación y distribución de los materiales y las nuevas estanterías, los trabajadores no cuentan con insumos básicos para el desarrollo cotidiano de sus tareas, como guantes de látex para la manipulación adecuada de los ejemplares, barbijos, computadoras, memorias externas para la digitalización, tinta para impresoras, presupuesto para encuadernación, y no hay respuesta alguna del Ejecutivo”, remarcó Santoro.

“Sin apoyo económico, el mismo personal construyó muchas de las estanterías que hoy posibilitan la consulta de los materiales.describió la edil.