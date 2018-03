Lorena Salomón: “Cantar en Cosquín con Los Nocheros fue un sueño hecho realidad”

Después de sacar su primer disco y ya proyectado el segundo, la joven artista marplatense, Lorena Salomón, que pisó los escenarios del Festival más grande del folclore argentino habló con “el Retrato…” y aseguró que “estar en Cosquín junto a Los Nocheros fue un sueño hecho realidad con semejante escenario y ante tantas personas, fue algo maravilloso”

La joven artista que integra una banda junto a Maxi Escalante, Mariano Seijo, Julio Mancini, Luis Basterrica y Horacio Pérez no pudo evitar llenarse de orgullo al referirse al Festival de Cosquín. “Estar ahí fue un sueño hecho realidad con semejante escenario y ante tantas personas, fue algo maravilloso. Lo disfruté desde el minuto cero hasta que me baje y fue una experiencia inolvidable”, destacó

Lorena en 2014 consiguió sacar su primer disco, “Mi sueño de ayer”, el cual está compuesto por temas inéditos y del cancionero popular. Sin dudas, el folclore romántico es el estilo musical que más la identifica aunque también hace música de todo el país, aclara.

A la hora de hablar de sus referentes en el mundo artístico, menciona a Mercedes Sosa. Lorena, hoy se encuentra viviendo actualmente en la ciudad de La Plata, estudiando música en la Facultad de Bellas Artes. “Mi idea es hacer un profesorado y vivir de la música, que de una u otra siempre está incluida en mi vida”, aseguró.

Además, manifestó que también planea quedarse a vivir en la ciudad de La Plata o Capital Federal, porque “hay un abanico importante de gente, las posibilidades son más grandes en cuánto a conocer nuevas personas y pisar otros escenarios.”.

“Estamos trabajando mucho, el 23 tocamos en Morón, el 24 en Balcarce en una peña en la Pulpería del Cerro el Triunfo y el fin de semana pasado tocamos en Mar del Plata”, afirmó a la vez que se refirió a su segundo disco, en el cual se encuentran trabajando “van a ser temas inéditos de Julio Mancini, que es uno de los guitarristas”.

La joven marplatense señaló que componer “es bastante complejo. Tengo algunos temas míos, pero todavía no me he animado a sacarlos” y explicó que todavía “no cuenta con las herramientas necesarias para hacer una canción, se hace un poco difícil”, porque recién es el primer año en que está estudiando la carrera de música.

“Toda la vida hice esto, desde los 5 años bailé y canté folclore. Es algo que disfruto día a día, la música y el folclore es parte de mi vida, lo siento así”,remarcó Lorena en conversación con “el Retrato…”

En referencia a sus proyectos para el 2018, hizo especial hincapié en “empezar a grabar el disco. Estamos ensayando a pleno, pero todavía no le pusimos título. La idea es seguir trabajando, conociendo gente, pisando escenarios y que nos vayan conociendo de a poco”.

-¿Cómo fueron tus inicios en la música?

-De muy chiquita. A los 4 o 5 años. Siempre digo que comencé tomándolo como un juego, una diversión, frente al espejo. Intentando cantar y bailar. Lo mismo cuando me subí las primeras veces a un escenario: era como ir a jugar a la casa de una amiga. Pero recién a los 15 lo tomé como algo más profesional. A partir de esa edad empecé a recorrer festivales, el camino de la música, porque si bien es una carrera hermosa, también hay que sortear distintos obstáculos para hacer lo que uno ama.

-¿Te costó entrometerte en el ambiente folclórico o la aceptación fue inmediata?

-Gracias a Dios, siempre me fue bien. Hasta me han halagado diciéndome que interpreto muy bien las canciones. Porque justamente es eso lo que pretendo arriba del escenario: cantar y que el público sienta y entienda la historia de la canción. Que, de alguna manera u otra, crean lo que estoy cantando. A todas las canciones le pongo mucho corazón porque me dejo llevar por la música.