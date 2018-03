Castello le marca la cancha a Cambiemos por la presencia del “Guille” Montenegro

Luego de las declaraciones del senador bonaerense Lucas Fiorini quien empezó a agitar las banderas de “Montenegro 2019” para Mar del Plata, Guillermo Castello salió a marcarle la cancha a Cambiemos.

“Vemos con tristeza y preocupación que dirigentes locales descrean de la capacidad de la dirigencia marplatense para resolver los problemas, de la cual increíblemente forman parte”, disparó Castello

“Ahora junto a @guillercastello y equipo de la @ccivicamdp recorremos zona constitución, en el marco de #TimbreoNacional; escuchamos a los vecinos y recibimos sus inquietudes.

Fiorini, quien acompaño en el timbreo al ex secretario de seguridad de la Ciudad y actual diputado nacional, había señalao que “el cambio debe llegar a General Pueyrredón, por eso lo de Montenegro entusiasma y da esperanza”. Asimismo pidió “un cambio profundo” en la dirigencia marplatense.

Castello que en el cara a cara del sábado con vecinos repartió panfletos encabezados con su nombre –dato no menor-, no reparó en cuestionamientos al posible desembarco de Montenegro a la ciudad balnearia. “No creemos que la solución sea la intervención de personajes que no conocen la realidad cotidiana de los marplatenses”, arremetió.

La respuesta del legislador Coalición Cívica no hace más que confirmar el intenso debate que se viene al interior del oficialismo que busca reemplazar al intendente Carlos Arroyo.