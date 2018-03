Mauricio Capart, un luchador que transita la vida a plenitud a pesar de su discapacidad motriz

Mauricio Capart hace casi 20 años que presenta una discapacidad motriz. Fue operado de un tumor sanguíneo a los 18 años. Luego empezó un proceso de rehabilitación y una reaparición del mismo unos años después, le impidió volver a caminar. “Fue muy difícil. Había que ponerle todo, era pura garra y corazón”, remarcó a la vez que confesó que pese a ello hoy se siente “plenamente integrado”.

“Fui operado de un tumor sanguíneo a los 18 años. Luego empezó un proceso de rehabilitación y empecé a caminar con bastones canadienses durante 4 años más o menos. En 2001 reapareció el tumor, me vuelven a operar y ya no pude recuperarme a cómo estaba antes, por lo que me empecé a manejar con la silla de ruedas”, expresó Capart que trabajó durante 10 años para el Servicio Nacional de Rehabilitación.

Además, en diálogo con “el Retrato…” comentó que el camino que le tocó transitar “fue muy difícil. Había que ponerle todo, era pura garra y corazón y no había tantos avances tecnológicos como los que hay hoy por hoy ni las obras sociales estaban tan acostumbradas a que la persona con discapacidad demande lo que por ley le correspondía”.

“Hoy me siento plenamente integrado, pero eso va en uno también”, confesó Mauricio que hoy tiene 40 años y hace casi 20 que no puede caminar a la vez que se dirigió a todos aquellos que atraviesan su misma situación: “Las personas tienen que hacer un proceso. Primero esto el duelo interno, porque hay un antes y un después, hay gente que lo asimila más rápido y hay a otros que les lleva más tiempo”.

A su vez, agregó que “hay muchos que tienen que madurar de golpe, reencontrarse con uno mismo, porque es una situación que cambia todo, uno mismo, el entorno, la familia y los amigos y también depende lo que uno transmita es como lo va a asimilar ese entorno”.

“En un principio es muy difícil porque no sabes dónde acudir, porque no tenes referentes”, aseguró a la vez que reconoció que en un principio le pasaba “eso de que veía al otro y por ahí no te identificas cuando ves a la persona con discapacidad. Por eso, hasta que uno se reconozca y se asuma tiene un proceso”.

Mauricio practica sky acuático, pero también ha realizado otras actividades como parapente, rapel y todos los deportes en contacto con la naturaleza. “Es lo que te saca de tu zona de confort. Hacer cualquiera de estas actividades requiere de cierta preparación y de estar en contacto con la gente que está en el tema, investigar de qué se trata, ver cómo uno se va a sentir y aprender todos con eso”, señaló.

Seguidamente, hizo hincapié en conversación con “el Retrato…” en la situación del país en relación a esta temática. “Estamos en un buen camino y a comparación con Latinoamérica tenemos una legislación muy rica. Tenemos un sistema de salud que permite que la persona con discapacidad gane calidad de vida, en ese sentido estamos avanzados”, expresó.

En relación a lo anterior, agregó que “si nos comparamos con Europa, con Estados Unidos o Canadá siempre va a faltar algo e incluso hasta en esos países siempre va a faltar alguna cosa también, porque no podemos pretender que la accesibilidad sea al 100%, pero que por lo menos se la tenga en cuenta a la persona”.

“Es importante que la persona tenga las herramientas. La tecnología nos da muchas herramientas”, remarcó y se refirió por último, a los integrantes del ejecutivo que presentan discapacidad y comentó: “Hoy tenemos una situación política que favorece mucho, que espero haga que este proceso sea más rápido, lo cual también hace que muchas personas que presentan una discapacidad los tomen como referentes y se involucren más”.