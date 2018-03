Una bartender cordobesa es la nueva embajadora de Campari

La nueva embajadora de Campari tiene 29 años y es bartender hace 7 años, además de ser licenciada en Ciencias de la Educación y autora del blog Chica Barra.

Pipi Yalour llegó a la coctelería casi por casualidad y “como un experimento antropológico”. “Cuando terminé la carrera, me fui de viaje y al volver necesitaba empleo. Un amigo, que trabajaba en Blacksheep, me invitó a trabajar en la barra. Me resultaba muy divertido, porque era un mundo desconocido para mí. Simplemente me encantó y me quedé”, relata La Pipi, como la conocen en su barrio.

Tras años de experiencia, y en el marco de la presentación mundial del Red Diares, la bartender cordobesa estuvo presente en uno de los bares más emblemáticos de Milán, el Camparino. Allí realizó su nuevo cocktail de autor, participó de charlas y del nuevo corto cinematográfico de la marca ‘The Legend of Red Hand’, una historia de misterio protagonizada por Zoe Saldana, que conduce a los espectadores en busca del perfecto cocktail.

En ese contexto, Pipi, una de las manos rojas, presentó “Tónica Italiana”, una reversión del Campari Tonic que reúne algunos sabores de sus últimos viajes por Colombia y México. Los ingredientes del cocktail son: Campari, café cold brew, agua tónica y tintura de hibiscus.

Su rol como embajadora de la marca se presenta como el gran desafío del 2018 y continúa el legado del reconocido bartender Sebastián Atienza. “El rol que tengo este año como embajadora de Campari para mí es muy importante, me da muchas herramientas que antes no tenía y me ayuda a llegar a lugares que antes no podía acceder. El esfuerzo y la dedicación de cada una de nuestras creaciones es lo que nos lleva a ser grandes profesionales”, declara Pipi Yalour.