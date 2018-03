“San Juan”: Caos en la Base Naval al enterarse familiares de comunicaciones nunca informadas

Momentos de tensión se vivieron en la mañana en este viernes en la sede de la Base Naval de Mar del Plata cuando familiares de los tripulantes del ARA San Juan desaparecido el año pasado, cuando se les informo que tanto el buque científico BIP Víctor Angelescu, tripulado por efectivos de la Prefectura Naval, como el buque oceanográfico Yantar, de la Federación Rusa abandonarían la zona de búsqueda, sin poder precisarles la fecha de regreso. También se les hizo saber de tres comunicaciones ( dos por Iridium) y otra por radio el pasado 15 de noviembre entre las 08.37 y las 14.18 hora lo que les permitió entender que durante esas casi 6 horas el submarino estuvo navegando pidiendo auxilio a nivel de la superficie.

Yolanda Mendiola, madre del tripulante del ARA San Juan Leandro Fabián Cisneros, en breve diálogo con “el Retrato…” dijo que “hubo momentos de caos, ya que primero se nos dijo que el Angeluscu había detectado una nave hundida en las últimas horas, pero que luego de identificar la zona con precisión, debía regresar para reabastecerse y que no sabían cuando iba a volver”, para acotar que “cuando le preguntamos por qué no mandaban al Yantar de inmediato a verificar , con su tecnología, el lugar, que recién lo haría en su trayecto hacia el Puerto de Buenos Aires donde estarán entre el 10 y el 15 de marzo, no informándonos de cuándo regresará”

“Es más, nos hicieron saber que el buque ruso luego de tocar el Puerto de Buenos Aires, seguirá hasta Montevideo para reabasecerse, pero tampoco nos dieron precisiones de cuándo regresará” afirmó Mendiola para remarcar que “algunos de los familiares estallaron en crisis, con esto y con las comunicaciones hasta hoy escondidas. Sentimos que cada día nos abandonan un poco más”

La madre de Cisneros señaló que además “nos confirmaron que las llamadas desde el submarino por el teléfono satelital Irdium, solo se registran cuando están en la superficie y que el satélite los toma. Se pidió la ubicación de las mismas que se registraron a las 08.36 horas y 08.37 horas, y las 14.18 horas fue radial del 15 de noviembre, hecho que nosotros desconocíamos”.

“Ese día el submarino pedía contactarse, y siguió un curso que lo ubica en la zona Norte donde nunca se buscó” para preguntarse “¿Cuál es la razón para que no rastrillen esa zona”

Fue allí que muchos explotaron “ya que el submarino había seguido su curso, y nada se nos habían dicho. Lo que queda claro es que estuvo navegando a nivel del mar por más de 6 horas. Recién hoy nos enteramos, lo que quiere decir que el submarino no explotó y que se buscaba en una zona que no estaba. No lo entendemos”

Mendiola denunció que “hoy la realidad marca que el propio Presidente Macri no quiere encontrarlos, ya que ni el combustible ni los alimentos quiere darle al Angeluscu para que pueda volver, pues entiende son gastos que deberían correr por cuenta del Inidep”

Finalmente la acongojada madre no tuvo reparos en afirmar “están estirando los tiempos para que llegue Mayo y nos entreguen los certificados de defunción y así cerrar el caso legalmente”, acotando que “ellos (por la Armada) saben dónde están, pero lo esconden ya que estaban haciendo una misión militar y no los auxiliaron. Es ¿no es abandono de persona?”.